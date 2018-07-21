التنورة «الميدي» نجمة موضة الصيف

المصدر: برلين - د.ب.أ

تمثل التنورة متوسطة الطول (ميدي) نجمة الموضة في صيف 2018، لتمنح المرأة إطلالة أنيقة مفعمة بالأنوثة. وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية سونيا جراو، أن التنورة الميدي تتخذ من حيث الطول موقعاً وسطاً بين التنورة القصيرة (الميني) والتنورة الطويلة (الماكسي)؛ حيث يصل طولها حتى منتصف الساق. وبفضل هذا الطول تداري التنورة الميدي المناطق المملوءة في الأرداف والفخذ وباطن الساق. وتمتاز التنورة الميدي بتنوّع إمكانيات تنسيقها؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال بتنسيقها مع توب قصير (كروب توب) وحذاء رياضي، في حين يمكن الحصول على إطلالة أنيقة بتنسيقها مع بلوزة فخمة وحذاء ذي كعب عالٍ.