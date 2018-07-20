مخلفات البلاستيك تتحوّل إلى قطع غيار سيارات في فنزويلا

المصدر: فنزويلا - رويترز

وجد مهندسان شابان فرصة، وسط اقتصاد فنزويلا المتداعي، داخل مقلب قمامة مملوء بالمعدات الإلكترونية التالفة.

فهما يصهران مخلفات البلاستيك ويدخلانها في طابعة ثلاثية الأبعاد لصنع قطع غيار السيارات، التي أصبح من الصعب العثور عليها في فنزويلا، بسبب القيود على العملة التي تحدّ من استيراد المواد الأساسية.

وينتج المهندسان: البرمار دومينجويز، وجون نايزير، كيلوغراماً واحداً فقط من البلاستيك المصهور لملء الطابعة يومياً، لكنهما يأملان في مساعدة قطاع الصناعة الفنزويلي - الذي كان مزدهراً ذات يوم - على إنتاج بدائل أرخص للواردات التي تحتاجها الشركات.

ويعدّ مشروعهما نموذجاً على الطريقة التي حفّزتهما على الابتكار بعد خمس سنوات في الانكماش الاقتصادي، بسبب فشل سياسات الدولة، وانخفاض حاد في أسعار النفط العالمية. وقال دومينجويز (26 عاماً): «الناس لا يصدقون أن التكنولوجيا تطوّرت في البلاد».