باريس- أ.ف.ب

تعمل شركة «يوبيسوفت» الفرنسية على مشروع جديد يحمل اسم «رايمان ليجندز ريتولد» (Rayman Legends Retold)، في استوديو الشركة ببلدة كاستيلنو لو ليز، بالقرب من مدينة مونبلييه جنوب فرنسا، بحسب مشاهد توثق عمل أحد موظفيها على اللعبة في 26 نوفمبر 2026.

ويعيد المشروع اسم «رايمان»، إحدى الشخصيات المعروفة في تاريخ ألعاب الفيديو، إلى الواجهة، مستنداً إلى لعبة «رايمان ليجندز» التي تنتمي إلى فئة ألعاب المنصات، وتقوم على اجتياز المراحل والعوالم المختلفة، وتجاوز العقبات والتحديات.

(GABRIEL BOUYS/AFP)

وتحمل النسخة الجديدة تغييرات تتجاوز تحسين الرسوم، إذ أعادت «يوبيسوفت» بناء التجربة بصرياً باستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد، وأضافت قصة جديدة ومشاهد سينمائية بأصوات الشخصيات، إلى جانب عالم سادس لم يظهر في اللعبة الأصلية، ومراحل موسيقية جديدة، وتحديات إضافية. كما تعود لعبة كرة القدم المصغرة «كونغ فوت» (Kung Foot) بآليات لعب مطوّرة، مع إمكانية خوض المغامرة فردياً أو بمشاركة أربعة لاعبين على جهاز واحد.

وتدور القصة الجديدة حول «رايمان» وأصدقائه، الذين ينطلقون لاستكشاف «فسحة الأحلام» (Glade of Dreams)، بحثاً عن مصدر قوة غامضة تنشر الفوضى والفساد في عوالمها، في مغامرة تجمع شخصيات السلسلة المعروفة، من بينها «غلو بوكس» و«باربرا» و«مورفي»، مع تقديم شخصيات وأحداث جديدة.

وتستند اللعبة إلى «رايمان ليجندز» التي صدرت عام 2013، وحققت حضوراً لافتاً بين ألعاب المنصات بفضل تصميم مراحلها المرسوم يدوياً، وتنوع تحدياتها، ودمج الموسيقى بإيقاع الحركة. وتسعى النسخة الجديدة إلى تقديم تجربة مطوّرة تحتفظ بروح العمل الأصلي، مع توسيع عالمه القصصي وإتاحة الفرصة لجمهور جديد للتعرف إليه.

(GABRIEL BOUYS/AFP)

وكانت «يوبيسوفت» قد أعلنت في يونيو الماضي أن اللعبة ستصدر في الأول من أكتوبر 2026، قبل أن تقرر تأجيل إطلاقها إلى الثالث من ديسمبر، موضحة أنها تحتاج إلى وقت إضافي للعناية بالتفاصيل، رغم اكتمال مرحلة التطوير الأساسية. ومن المقرر طرحها لأجهزة «بلايستيشن 5» و«إكس بوكس سيريس إكس وإس» و«نينتندو سويتش 2»، إضافة إلى الحواسيب الشخصية.

ويأتي المشروع في إطار توجه الشركة إلى إعادة تقديم إحدى أشهر علاماتها في ألعاب الفيديو، وسط آمال بأن يشكل نجاح النسخة الجديدة مدخلاً لمواصلة تطوير سلسلة «رايمان» وإحياء حضورها في سوق الألعاب.