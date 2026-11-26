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لا تقتصر فوائد الألياف الغذائية على تحسين الهضم وصحة الأمعاء، إذ تشير أبحاث متزايدة إلى احتمال تأثيرها في وظائف الدماغ والذاكرة أيضاً. وفي دراسة بريطانية نُشرت عام 2024، وجد باحثون أن تناول نوعين من مكملات البريبايوتيك ارتبط بتحسن نتائج اختبارات الذاكرة لدى أشخاص تجاوزوا الستين عاماً.

وتثير النتائج اهتمام العلماء بإمكانية الاستفادة من مكملات بسيطة ومنخفضة التكلفة لدعم صحة الدماغ مع التقدم في العمر، لكنها لا تثبت حتى الآن قدرتها على الوقاية من الخرف، وفقاً لما نقله موقع ”Science Alert“.

وأجرى الدراسة باحثون في كلية كينغز لندن، وشملت 36 زوجاً من التوائم، تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر. واستفاد الباحثون من التشابه الجيني والبيئي بين التوائم لدراسة تأثير المكملات الغذائية بصورة أدق.

وتناول أحد التوأمين مكملات يومية من الألياف الحيوية، ممزوجة بمسحوق البروتين، فيما حصل الآخر على مستحضر وهمي. واختبر الباحثون نوعين من البريبايوتيك: ”الإينولين“ و”الأوليغوسكريدات الفركتوزية“ (FOS)، وهما نوعان من الألياف النباتية التي تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء.

وبعد 3 أشهر، سجل المشاركون الذين تناولوا مكملات البريبايوتيك نتائج أفضل عموماً في بعض الاختبارات الإدراكية، بما فيها اختبارات الذاكرة، مقارنة بمن تناولوا المستحضر الوهمي.

كما رصد الباحثون تغيرات في تركيبة ميكروبيوم الأمعاء، من بينها زيادة وفرة بكتيريا ”بيفيدوباكتيريوم“ النافعة لدى متناولي المكملات.

وتكتسب هذه النتيجة أهمية لأن دراسات سابقة، أُجريت على الحيوانات، أشارت إلى أن بعض أنواع البكتيريا المعوية قد تؤثر في الوظائف الإدراكية من خلال التواصل بين الأمعاء والدماغ.

وتحتوي الأمعاء على شبكة معقدة من الخلايا العصبية، وتتواصل باستمرار مع الدماغ عبر مسارات تشمل الجهاز العصبي والمناعة والإشارات الكيميائية. ولهذا توصف أحياناً بأنها ”الدماغ الثاني“.

ويبحث العلماء في كيفية تأثير البكتيريا المعوية والمواد التي تنتجها في الالتهاب ووظائف الجهاز العصبي، لكن الآليات التي تربط هذه التغيرات بالذاكرة لا تزال قيد الدراسة.

وفي محاولة للتحقق من هذه النتائج، أطلق باحثون في جامعة فاخنينغن الهولندية تجربة ”بريكود“ (PRECODE)، التي تختبر تأثير ثلاثة أنواع من الألياف الغذائية في صحة الأمعاء والدماغ لدى كبار السن المعرضين لخطر التراجع الإدراكي.

وتستمر التجربة 26 أسبوعاً، ويشارك فيها أشخاص تجاوزوا الستين عاماً، يتناولون مكملات من إينولين الهندباء البرية والدكسترين المقاوم وسكريات الأعشاب البحرية، مقارنة بمستحضر وهمي.

ومن المنتظر ظهور النتائج في 2027، لتوضح ما إذا كانت هذه الألياف تحدث تحسناً ملموساً في الوظائف الإدراكية، وما إذا كانت آثارها تتجاوز النتائج الأولية التي رصدتها دراسة التوائم.