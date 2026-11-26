ملبورن - وام

أقرّ البرلمان الأسترالي قوانين جديدة تتيح للمستخدمين تعطيل الخوارزميات التي تحدّد المحتوى المعروض لهم على منصات التواصل الاجتماعي، وتفرض غرامات طائلة على شركات التكنولوجيا التي تحجم عن إزالة المحتوى الضار.

وأُقر قانون “واجب العناية الرقمي” بعد اتفاق بين حزبَي العمال الحاكم والخضر، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد 12 شهراً.

وبموجبه، ستُلزَم الشركات المشغلة لمنصات مثل “إكس” و“تيك توك” و“إنستغرام” بمنح المستخدمين خيار تعطيل الخوارزميات التي تتحكم في المحتوى الذي يشاهدونه. ويحمّلها أيضاً مسؤولية مباشرة عن حماية من هم دون 18 عاماً من المواد الإباحية والتنمر الإلكتروني والمحتوى الذي يمجد الجرائم أو يشجع على اضطرابات الأكل.

وفي حال عدم الامتثال، ستواجه الشركات غرامات تصل إلى 5% من إيراداتها العالمية أو 109 ملايين دولار أسترالي (78 مليون دولار أميركي).

وقالت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز إنه لم يعد بإمكان شركات التكنولوجيا الكبرى أن تتوهم بأنها غير مسؤولة، فهي تتحمل مسؤولية الحفاظ على سلامة الأستراليين على منصاتها وسنحاسبها إذا أخفقت في ذلك.