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قد يكون فنجان القهوة الصباحي أكثر من مجرد وسيلة للتخلص من النعاس واستعادة النشاط؛ فكثيرون يلاحظون أنه يحفّز حركة الأمعاء ويدفعهم إلى دخول دورة المياه بعد تناوله بوقت قصير.

لكن ما الذي يحدث داخل الجهاز الهضمي تحديداً؟ وهل تؤثر القهوة في حركة الأمعاء وحموضتها؟ للإجابة عن هذه التساؤلات، استعان باحثون في جامعة كوبنهاغن الدنماركية بكبسولة إلكترونية دقيقة يمكن ابتلاعها، بهدف رصد التغيرات التي تحدث داخل الجهاز الهضمي لدى الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام، وفقاً لما نقله موقع ”Science Daily“.

وابتلع المشاركون في الدراسة كبسولة صغيرة مزودة بأجهزة استشعار، قادرة على قياس درجة الحرارة ومستويات الحموضة (pH) وانقباضات الأمعاء، إلى جانب تسجيل الوقت الذي تستغرقه في عبور الجهاز الهضمي.

وعلى مدار 8 أيام، قارن الباحثون بين أشخاص يشربون من فنجان إلى 5 فناجين من القهوة في 4 أيام على الأقل أسبوعياً، وآخرين يستهلكونها بوتيرة أقل.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام يتمتعون بتنوع أكبر في الكائنات الدقيقة الموجودة بالأمعاء، بما يتفق مع أبحاث سابقة ربطت استهلاك القهوة باختلافات في تركيبة الميكروبيوم المعوي.

وكان من أبرز ما توصلت إليه الدراسة رصد انخفاض ملحوظ في درجة الحموضة داخل الأمعاء الدقيقة لدى شاربي القهوة بانتظام، ما يعني ارتفاع مستوى الحموضة فيها.

كما ارتبط ارتفاع استهلاك القهوة بزيادة انقباضات القولون، وهي حركات عضلية تساعد على دفع محتويات الأمعاء إلى الأمام.

وقالت الباحثة الرئيسة فرانتشيسكا بوتشي، طالبة الدكتوراه في قسم التغذية والتمارين الرياضية بالجامعة، إن النتائج تشير إلى أن الاستهلاك المتكرر للقهوة قد يؤثر في فسيولوجيا الأمعاء وطريقة عملها، وليس فقط في عملية الهضم بصورة عامة.

وتكتسب هذه النتائج أهمية إضافية في ضوء أبحاث سابقة ربطت تناول القهوة باعتدال بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والاكتئاب وبعض أنواع السرطان.

وقد تكون زيادة انقباضات القولون أحد التفسيرات المحتملة للتأثير الملحوظ للقهوة في حركة الأمعاء. فهذه الانقباضات تسهم في انتقال الفضلات عبر الجهاز الهضمي، وقد تساعد على الحد من الإمساك.

في المقابل، لا تزال الدلالات الصحية لانخفاض حموضة الأمعاء الدقيقة غير واضحة تماماً، إذ تعمل الإنزيمات الهضمية بكفاءة ضمن مستويات محددة من الحموضة، وقد يؤثر تغيرها في عملية تفكيك الطعام وامتصاص مكوناته.

ومع ذلك، لا تثبت الدراسة أن القهوة تعالج الإمساك؛ إذ اعتمد الباحثون على مراقبة عادات المشاركين المعتادة، دون التحكم في كميات القهوة التي تناولوها، وبالتالي فإن النتائج تكشف ارتباطاً لا علاقة سببية مؤكدة.

ويرى كبير الباحثين هنريك مونك روغر، الأستاذ المشارك ورئيس مجموعة بحثية بالقسم نفسه، أن نتائج الدراسة تتفق مع أدلة سابقة تشير إلى قدرة القهوة على التأثير في عمليات متعددة بالجهاز الهضمي، من بينها إفراز أحماض المعدة.

ويقترح الفريق إجراء دراسة مستقبلية أكثر ضبطاً، تتضمن مقارنة تأثير فترات استهلاك القهوة المرتفع بفترات الامتناع عنها، لتحديد التغيرات الناتجة عن القهوة بصورة أكثر دقة.

ويأمل الباحثون أن يساعد فهم تأثير القهوة في انقباضات الأمعاء ووظائف الجهاز الهضمي على تطوير طرق طبيعية لتحفيز حركة الأمعاء، خصوصاً أن الإمساك واضطرابات الحركة المعوية من المشكلات التي يعاني منها كثيرون.