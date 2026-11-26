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زعم مصمم أسلحة أميركي، أن الكائنات الفضائية وصلت لنا على كوكب الأرض بالفعل وباتت تعيش بيننا دون أن نشعر، مشيراً إلى أن لديها ”قدرات وتقنيات فائقة“.

وقال مصمم الأسلحة السابق لدى الحكومة الأميركية غاري موشير، في حوار لجريدة ”ديلي ميل“ Daily Mail البريطانية، إن الأجسام الطائرة المجهولة والكائنات الفضائية حقيقية، وأنها تستخدم تقنياتها المتفوقة لاستفزاز الجيش الأميركي.

وكان غاري موشير يعمل متعاقداً مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، حيث ركز على تطوير أسلحة عسكرية جديدة، قبل أن يتجه لاحقاً إلى البحث عن أدلة تثبت وجود الأجسام الطائرة المجهولة وتوثيق ذلك في مؤلفاته.

وبعد 12 عاماً من البحث، خلص موشير إلى أن الادعاءات المتعلقة بمشاهدة أجسام طائرة مجهولة، أو حالات تشويه الماشية، أو اختطاف البشر من قبل كائنات فضائية، أو ظهور تشكيلات غامضة في المحاصيل الزراعية، ليست سوى أحداث ”مدبرة“ من قِبل هذه الكائنات بهدف ترهيب الجنس البشري.

وأضاف موشير في تصريحاته لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية: ”أعتقد أن الكثير مما نعرفه عنهم هو أمر مدبر؛ فمن الواضح أن هذه المواجهات مع البحرية الأميركية مفتعلة“.

وأشار موشير تحديداً إلى حادثة وقعت في المحيط الهادي، حيث رصد طيارون من البحرية الأميركية -كانوا في مهمة تدريبية انطلاقاً من حاملة الطائرات ”يو إس إس نيميتز“- أجساماً مجهولة تهبط من ارتفاع 80 ألف قدم إلى مستوى سطح البحر في أقل من ثانية واحدة.

ووصف أحد الطيارين، وهو القائد ديفيد فرافور، جسماً أبيض اللون يشبه الكبسولة -أُطلق عليه لاحقاً اسم ”تيك تاك“- بدا وكأنه يستجيب بذكاء لمناورات طائرته المقاتلة، قبل أن ينطلق بسرعة فائقة ويختفي عن الأنظار.

وأوضح موشير قائلاً: ”إنهم يتحدون طائراتنا المقاتلة، ويضايقونها، ويتتبعونها، ويجرونها إلى مواجهات. إنهم ببساطة يستعرضون تقنياتهم الهائلة وتفوقهم التقني؛ فهم بذلك يستفزوننا“.

وأضاف أن الهدف من هذه الحوادث -وغيرها من الوقائع الصادمة التي أبلغ عنها شهود عيان- هو إيصال رسالة مفادها أن هذه الكائنات الفضائية حريصة على إبقاء كوكب الأرض صالحاً للحياة، وذلك لخدمة غايتها المتمثلة في إعادة استيطان الأرض بأفراد من جنسها.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم التأكيد رسمياً على أن مقطع فيديو ”تيك تاك“ أو غيره من التسجيلات التي كشف عنها الجيش الأميركي تعود بالفعل لمركبات فضائية غريبة.

كما تؤكد الحكومة الأميركية باستمرار أنها لم تعثر قط على أي دليل مادي ملموس يثبت وجود حياة خارج كوكب الأرض على سطح الأرض.

وعلى الرغم من غياب الأدلة الملموسة، يرى موشير، مؤلف كتاب ”إنهم هنا: الأجسام الطائرة المجهولة ومن يستقلونها“ أن البرهان يكمن في مواقع حدوث العديد من هذه اللقاءات؛ وهي مواقع لا يُفترض بأحدٍ -خارج نطاق المؤسسة العسكرية- أن يكون على علمٍ بها.