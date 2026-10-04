«سكاي دانس» الاسم الجديد لاندماج «باراماونت» و«وارنر»

قال الرئيس التنفيذي لـ«باراماونت» الأميركية، ديفيد إليسون، أول من أمس، إن الشركة الأم التي ستنشأ نتيجة استحواذ «باراماونت» على شركة «وارنر بروس ديسكفري» ستحمل اسم «سكاي دانس».

ويأتي الاسم من شركة الإنتاج التي أسسها إليسون منذ نحو عقدين من الزمن واستخدمها العام الماضي للسيطرة على «باراماونت».

وكتب إليسون على موقع «إكس» أن «باراماونت» و«وارنر بروس» لديهما هويات وتراث وعلامات مميزة، وأنه تم اختيار اسم الشركة الجديد بحيث لا يتضاءل أو يضعف أي منهما بعد الاندماج.

وتمكّن إليسون من تمويل الاستحواذ في هوليوود جزئياً من أموال عائلته، إذ إن والده هو ملياردير التكنولوجيا لاري إليسون. وكانت «نتفليكس» قد وافقت العام الماضي على شراء أعمال البث الخاصة بـ«وارنر»، لكن «باراماونت» استمرت في متابعة الصفقة وقدمت في النهاية عرضاً أعلى لشراء «وارنر بروس ديسكفري» بأكملها.