رحيل الممثلة لوني أندرسون عن 79 عاماً

أعلن مسؤول العلاقات العامة للممثلة الأميركية، لوني أندرسون، أنها توفيت، أول من أمس، عن عمر ناهز 79 عاماً، وقالت عائلتها إنها لفظت أنفاسها الأخيرة في مستشفى بلوس أنجلوس «بعد مرض شديد استمر لفترة طويلة».

ونالت أندرسون الإشادة عن دور موظفة استقبال ذكية وجذابة بمحطة إذاعية في المسلسل الكوميدي الأميركي «دبليو.كيه.آر.بي إن سينسيناتي»، واشتهرت أندرسون أيضاً بزواجها الذي أثار ضجة من الممثل، بيرت رينولدز، في عام 1988، وطلاقهما الذي أثار اهتمام الصحف أيضاً بعد ست سنوات.

وقالت العائلة في بيان: «نشعر ببالغ الحزن لإعلان وفاة الزوجة والأم والجدة العزيزة»، مضيفة أنها كانت محاطة بأحبائها.

وُلِدت أندرسون في سانت بول بولاية مينيسوتا، وشاركت في مسابقات جمال محلية، وبدأت مسيرتها الفنية في المسرح محلياً، وانتقلت بعد ذلك في منتصف السبعينات إلى لوس أنجلوس، حيث حولت لون شعرها البني أصلاً إلى الأشقر الذي اشتهرت به.

وشاركت بعد ذلك في أعمال تلفزيونية عدة، منها مسلسلات كانت تُعرض في وقت ذروة المشاهدة.