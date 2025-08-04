غرّموه فعاقبهم بشكل لا يصدق.. الرجل المحبط سدد الـ20 ألف دولار أطناناً من العملات المعدنية الصغيرة

سدد رجل محبط من غرامة كبيرة فرضتها عليه مدينة أميركية، بما مجموعه 20 ألف دولار بالعملات المعدنية من الفئات الصغيرة انتقاماً ممن فرضوا عليه هذه الغرامة.

ودافع المقاول كيرك شيرمان (من مدينة باليرمو بولاية مين الأميركية) عن فعلته بقوله للصحافيين بأنه اشترى عقاراً على الواجهة البحرية على بحيرة شيبسكوت في أبريل 2024، مضيفاً: «لقد تواصلنا مع البلدية قبل شراء العقار بشأن ما يمكن فعله به» من مسارات.

وأوضح أنه قام بكل ما طلبوه منه. لكن البلدية دافعت عن قرارها بفرض غرامة، وأن التنفيذ من قبل المقاول لم يكن كما المطلوب من إدارة حماية البيئة بالمدينة.

وغُرِّم شيرمان بـ20 ألف دولار من قبل مدينة باليرمو، والتي دفعها غاضباً بإلقاء 12 ألف رطل (نحو 5443 كغ) من العملات المعدنية الصغيرة على أرضية مكتب المدينة.

وأعلن للصحافيين: «أنا أدفعها، وأريد فقط أن يدركوا أنهم لم يكونوا منصفين معنا. هذه إذن طريقتنا المرحة في قول: ها هي دفعتكم، بالتوفيق».

ولم يجد روبرت كوريك، عضو مجلس محلي في حكومة باليرمو المحلية هذه البادرة مُضحكة، قائلاً: «مع أننا لا نستطيع التكهن بأسباب ما فعلوه، إلا أننا نعتبره تصرفاً غير مهني من جانبهم. ونعتقد أن على كل من يتعامل مع المدينة أن يتعامل باحترام».

وأعلنت المدينة أنها تدرس فرض رسوم مناولة من أجل إجبار موظفي المدينة على عد الباقي.