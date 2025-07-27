مكتبة محمد بن راشد توجّه العدسة نحو النجوم والعوالم الساحرة

على الأفلاك والنجوم والعوالم الساحرة، فتحت مكتبة محمد بن راشد نوافذها، لتصحب عشاق التصوير إلى كيفية التقاط صور للمجرات البعيدة والكواكب، خلال ورشة عمل بعنوان «فن تصوير الفلك والفضاء»، قدّمها المصوّر الإماراتي المحترف يوسف القاسمي، ضمن برنامج «عالم الفضاء». وحظيت الورشة بحضور لافت من الجمهور والمهتمين بعالم الفضاء والتصوير الفلكي.

وطاف القاسمي بالمشاركين على أنواع التصوير الفلكي، والفروقات بين تصوير مجرة درب التبانة ومسارات النجوم، والتصوير بالمجال العميق الذي يشمل تصوير السدم والمجرات البعيدة والكواكب، مستعرضاً العوامل المؤثرة في جودة الصور، وتقنيات المعالجة الرقمية التي تسهم في إبراز التفاصيل الدقيقة للأجرام السماوية.

جمال ودقة

وقال القاسمي إن الورشة التي نُظّمت أخيراً، كانت فرصة ملهمة للحوار والتعلم، مؤكداً أن الحضور الذين قُدّروا بـ155 شخصاً من المهتمين بعلوم الفلك، أظهروا شغفاً كبيراً باستكشاف الجوانب الفنية والعلمية للتصوير الفلكي، الذي يجمع بين الجمال البصري والدقة التقنية، ويعزز علاقة الإنسان بالكون.

وأوضح أن «التصوير الفلكي يعد وسيلة فعالة لنشر الوعي العلمي، ويسهم في ترسيخ حضور علوم الفضاء في ذاكرة الأجيال الجديدة من خلال تجربة بصرية مباشرة». وأثنى على دور مكتبة محمد بن راشد في تمكين المجتمع من أدوات المعرفة والاستكشاف، بما ينسجم مع رؤية الإمارات لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والعلوم.

وأشار إلى أنه لكي نضع حجر الأساس في مجال التصوير الفلكي، لابد من وجود ثلاثة مفاتيح، هي: الموهبة، والاجتهاد، والشغف، كي تكون مصوراً وراصداً في الوقت ذاته.

تحديات

وحول الصعوبات، رأى القاسمي أن هناك تحديات أمام المصور الفلكي في هذه الرحلة، أبرزها التلوث الضوئي، والظروف الجوية المتقلبة في بيئتنا الصحراوية، إلا أن الحلول الممكنة هي الابتعاد عن المدن الكبيرة، واللجوء إلى المناطق النائية البعيدة، إذ تتوافر الظلمة الطبيعية، إلى جانب اختيار الليالي الصافية، لرصد السماء في أجمل حالاتها، والتقاط صور تنبض بسحر الكون.

وخلال الورشة، تعلّم المشاركون المبادئ التقنية الأساسية لهذا النوع من التصوير، مثل إعدادات الكاميرا المناسبة لتصوير درب التبانة، بما في ذلك سرعة الغالق التي تراوح بين 10 و30 ثانية، والبعد البؤري من 14 إلى 24 ملم، وفتحة العدسة الواسعة، إضافة إلى استخدام حساسية ISO العالية (1000 إلى 3200) للحصول على صور واضحة ومفصلة في بيئة الإضاءة المنخفضة.

كما تطرقت الورشة إلى المعدات المطلوبة للتصوير الفضائي، مثل العدسات ذات الزاوية العريضة والحوامل الثلاثية لتصوير المجال الواسع، إلى جانب أجهزة تتبّع النجوم والتلسكوبات اللازمة لتصوير المجال العميق.

بين العدسات والتلسكوبات

وسلّط المدرب الضوء على برامج رقمية مجانية تُستخدم لدمج الصور، وتحسين تفاصيلها، وخفض التشويش، والمساعدة في إنتاج صور عالية الجودة للنجوم والمجرات.

واستعرض مجموعة من التلسكوبات والكاميرات المختلفة والمعدات الفلكية الحديثة، وخصائص كل منها واستخداماتها المتنوعة في التصوير الفلكي، سواء لرصد الكواكب أو السدم أو الأجرام السماوية البعيدة، إضافة إلى شرح الفروقات بين العدسات والتلسكوبات، وكيفية اختيار الجهاز الأنسب حسب نوع التصوير والموقع وتوافر العوامل البيئية.

وأبرزت الورشة أهمية التصوير الفلكي كمهارة تجمع بين الفن والعلم، وتسهم في تنمية التفكير التحليلي والدقة والاهتمام بالتفاصيل. كما أنها تفتح آفاقاً جديدة للشباب لاستكشاف مجالات مهنية وإبداعية غير تقليدية، وتحفّزهم على التواصل مع العلوم والفضاء من منظور بصري ملهم.

إلهام الأجيال

تأتي ورشة «فن تصوير الفلك والفضاء» في إطار رؤية مكتبة محمد بن راشد الرامية إلى إلهام الأجيال الصاعدة، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لاستكشاف آفاق جديدة في مختلف المجالات، ومن بينها التصوير الفلكي، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071 في بناء مجتمع معرفي متقدم، وترسيخ ثقافة الاستطلاع العلمي.

• 155 مشاركاً استقطبتهم الورشة التي تأتي ضمن برنامج «عالم الفضاء» بالمكتبة.

• إبداع يسهم في ترسيخ حضور علوم الفضاء في ذاكرة الأجيال الجديدة من خلال تجربة بصرية مباشرة.

• الظروف الجوية المتقلبة في بيئتنا الصحراوية، من أبرز التحديات التي تواجه المصور الفلكي.

يوسف القاسمي:

• لابد من 3 مفاتيح لكي تكون مصوراً وراصداً في الوقت ذاته: الموهبة والاجتهاد والشغف.