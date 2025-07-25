بعد منعه من الغناء واستدعائه للتحقيق .. راغب علامة: غير نادم على ما فعلت وأرفض قرار مصر بإعدامي

قال المطرب اللبناني راغب علامة على خلفية أزمة توقيفه ومنعه من الغناء في مصر، إنه غير نادم على ما بدر منه، وإنه لو عاد به الزمن لكرر نفس الأمر مرة أخرى.

وقال علامة خلال مقابلة تليفزيونية على الهواء مباشرة مع نقيب المهن الموسيقية في مصر مصطفى كامل خلال برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد مساء أمس، إن قرار منعه من الغناء في مصر بمثابة "إعدام" له.

وقال راغب علامة: "القبلة ليست جريمة، ولا يوجد قانون يمنع الفنان من الأحضان، ولا أستطيع أن أصد معجباً أو معجبة على خشبة المسرح".

وأضاف أنه كان أولى بالنقابة أن تحقق مع الجهة المنظمة للحفل لعدم منع أحد من الصعود على المسرح.

من جانبه، رد نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل منفعلا، أن مشهد قبلات وأحضان المعجبات بالفنان راغب علامة كان مستفزا ومسيئا، وأضاف: "لو سكتنا على هذا الأمر، غدا كل الناس تطلع تبوس وترقص على المسرح.. ونعمل مهرجان البوس والأحضان على مسارح مصر؟!".

وأضاف: "مسارح مصر يجب أن تحترم، ولا يصح هذا المشهد في مصر، ولن نقبل به، والقانون يعطينا الحق بالتوقيف ومنع هذا المشهد".

وكان الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين المصريين، قد أصدر قبل أيام، قراراً بمنع الفنان اللبناني راغب علامة من الغناء في مصر وإحالته للتحقيق بالنقابة، على خلفية حفله الأخير بمنطقة الساحل الشمالي.

وقال النقيب مصطفى كامل خلال بيان صحافي: "تابعت سلوكاً مُشيناً يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، ولم نعتد عليه داخل وطننا، ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبد الوهاب وحليم، وعظماء الفن العربي، فضلا عن أن مسارح مصر اعتلاها كبار فناني مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة، ولم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات غير المنضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز".

وأضاف مصطفى كامل: "مع تقديم خالص احترامي وتقديري للسيد الصديق فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين بدولة لبنان الشقيقة، ولكل الأخوة الأشقاء الشعب اللبناني الحبيب، فقد قررنا نحن نقابة المهن الموسيقية نقيباً ومجلس إدارة استدعاء الفنان راغب علامة لمقر نقابة المهن الموسيقية بمصر، والتحقيق معه فيما بدر منه عمداً، بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء حول انفصال الفنان راغب علامة عن زوجته جيهان، إثر الواقعة التي شهدها حفله الأخير في الساحل الشمالي.

وسرعان ما نفى راغب علامة هذه الشائعة بشكل قاطع، وأكد خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.