«عطلتنا غير».. الأسبوع الرابع يرفع شعار «أنا المستقبل»

يشهد البرنامج الصيفي التفاعلي «عطلتنا غير»، الذي ينظمه نادي الشارقة للسيارات القديمة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، تفاعلاً واسعاً من أكثر من 18 هيئة ومؤسسة ودائرة مجتمعية وثقافية وصحية، أسهمت في إثراء البرنامج بفعاليات متنوعة وورش عمل متخصصة، بما يعكس إيمانها بأهمية التكامل المؤسسي في تأهيل الأجيال الشابة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وانطلق البرنامج بأسبوع «أنا مبدع»، خلال الفترة من 30 يونيو الماضي إلى الثالث من يوليو الجاري، إذ ركز على تنمية الذائقة الفنية للمشاركين، تلاه «هنا الشارقة» (من السابع إلى 10 الجاري)، الذي نظم رحلات ميدانية إلى عدد من معالم الشارقة، وواصل البرنامج فعاليات أسبوعه الثالث «أنا المجتمع» (14–17 الجاري) بتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية لدى المشاركين، في حين سيركّز الأسبوع الرابع «أنا رياضي» (من اليوم وإلى 24 الجاري) على اللياقة البدنية والنشاط الذهني، ويختتم البرنامج فعالياته بأسبوع «أنا المستقبل» (28–31 الجاري) باستعراض آفاق الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأكدت رئيسة فريق برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، عائشة القصاب، أن البرنامج استطاع، خلال أسابيعه الثلاثة الأولى، أن يرسّخ حضوره كمنصة تعليمية وترفيهية متكاملة، وقالت: «يعكس التفاعل الكبير الذي شهده البرنامج اهتمام المؤسسات بدور الشباب، إذ تنوعت المشاركات بين ورش توعوية وتثقيفية ورياضية وصحية، إلى جانب الدعم اللوجستي والطبي، ما يعزز تجربة المشاركين، ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة في مختلف المجالات، تجسيداً لالتزام نادي الشارقة للسيارات القديمة بتعزيز وعي الأجيال الناشئة، ونتوجه بالشكر إلى جميع الهيئات والجهات الداعمة التي أسهمت في تمكين البرنامج من تقديم تجربة استثنائية تغرس في المشاركين قيم العلم والثقافة، والاهتمام بالصحة والرياضة، والارتباط بالهوية والتراث».

وضمن الأنشطة المتنوعة، قدّم معهد الشارقة للسياقة ورشاً توعوية حول السلامة المرورية والثقافة القانونية، فيما نظّم معهد الشارقة للتراث ورشاً تثقيفية، ركزت على الموروث الثقافي المحلي، إلى جانب ورش تفاعلية من «مؤسسة فن» التي أسهمت في تطوير الحس الإبداعي والفني لدى الأطفال والناشئة.

عائشة القصاب:

• «البرنامج» استطاع، خلال أسابيعه الثلاثة الأولى، أن يرسّخ حضوره كمنصة تعليمية وترفيهية متكاملة.