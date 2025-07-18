هيكل ديناصور يباع بـ 30 مليون دولار متفوقاً على صخرة من المريخ

تم بيع أكبر قطعة من كوكب المريخ عُثر عليها على الأرض مقابل أكثر من خمسة ملايين دولار، خلال مزاد أقيم في نيويورك، وشمل قطعاً نادرة من الجيولوجيا والآثار.

لكن الحدث الأبرز في المزاد كان بيع هيكل عظمي نادر لديناصور صغير، تجاوز سعره 30 مليون دولار، بعد منافسة شرسة بين المزايدين.

الصخرة التي تزن (25 كيلوغراماً)، وتحمل اسم (إن دبليو إيه) 16788، اكتشفها أحد صيادي النيازك بصحراء النيجر في نوفمبر 2023، ويُعتقد أنها وصلت إلى الأرض بعد أن قُذفت من سطح المريخ، نتيجة اصطدام كويكب ضخم، وقطعت مسافة تقارب 225 مليون كيلومتر، بحسب دار سوذبيز للمزادات، وكان من المتوقع بيع الصخرة بمبلغ يراوح بين مليونين وأربعة ملايين دولار، لكن المزايدة انتهت بعرض نهائي قدره 4.3 ملايين دولار، ليصل السعر الرسمي بعد إضافة الرسوم والتكاليف إلى نحو 5.3 ملايين دولار، وقد جرت المزايدة بوتيرة بطيئة، حيث حاول المسؤول عن المزاد تحفيز العروض، وخفّض من قيمة الزيادة المطلوبة في كل عرض. أما هيكل الديناصور، فأشعل حامسة الحضور، وأثار حرب مزايدات، وهذا الهيكل يعود إلى نوع نادر يُعرف باسم «سيراتوصور ناسيكورنس»، ويعد واحداً من أربعة هياكل معروفة لهذا النوع، وهو الوحيد الذي يمثل فرداً يافعاً، ويشبه هذا الديناصور نوع «تيرانوصوروس ريكس»، لكنه أصغر حجماً.