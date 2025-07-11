الحدائق المائية في دبي.. مغامرة ومرح بمعايير عالمية

في إطار حملة «#وجهات_دبي» الصيفية، التي أطلقتها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، تتألق الحدائق المائية في الإمارة كوجهات ترفيهية استثنائية تجتذب العائلات والزوار، بفضل ما تقدّمه من تجارب مائية ممتعة تجمع بين المغامرة والمرح والمتعة، وسط مرافق متطورة بمعايير عالمية، وتصاميم هندسية تتميز بها دبي، ما يتيح للزوار، على اختلاف أعمارهم، تجربة مائية استثنائية وتمنحهم رحلة ترفيهية لا مثيل لها.

وتحتضن دبي مجموعة من أشهر وأضخم الحدائق المائية في المنطقة، حيث تحولت إلى معالم سياحية بفضل تنوّع ألعابها المائية، وخدماتها المتطورة، وتجاربها التي تلائم كل الأعمار.

ويأتي في مقدمة هذه الوجهات «أكوافنتشر» في منتجع أتلانتس النخلة، الذي يقدّم تجارب جديدة مثل ركوب الأمواج الصناعية والتزلج المائي، إضافة إلى مناطق ألعاب مخصصة للأطفال، أما «وايلد وادي»، الواقع بالقرب من برج العرب وفندق جميرا بيتش، فيُعد من أقدم الحدائق المائية وأكثرها شعبية في دبي، ويقدم أكثر من 30 لعبة ومنزلقاً مائياً، تراوح بين الأفعوانيات السريعة وأحواض الأمواج الهادئة، وتتميّز «وايلد وادي» بتجربة محاكاة ركوب الأمواج، فضلاً عن إطلالاتها الخلابة على معالم دبي.

ولعشاق التجارب المائية الفريدة، هناك أيضاً «أكوا فن ووتربارك»، التي تقع على شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس، حيث تقدم ألعاباً مائية مملوءة بالتحدي فوق سطح البحر، التصميم يجعل منها وجهة مثالية للمغامرين من مختلف الأعمار، أما «ليغولاند ووتر بارك» فهي وجهة مثالية للأطفال، وتقع ضمن دبي باركس آند ريزورتس.

كما يمكن لعشاق الحدائق المائية الاستمتاع أيضاً بزيارة «أكوا باركس»، وهي وجهة مائية تقع في منطقة الجميرا، وتقدّم مجموعة من الألعاب القابلة للنفخ فوق المياه، ما يجعلها خياراً مثالياً للزوار الذين يبحثون عن تجربة على البحر، وهناك أيضاً «سبلاش آند بارتي كيدز ووتربارك»، وهي حديقة مائية مخصصة للأطفال وتضم العديد من الألعاب المائية.

وتشمل الحدائق المائية في دبي أيضاً «البراري بلاي غراوند» التي تقع في منطقة البراري الخضراء، وتقدّم مساحات مائية، تشمل العديد من الألعاب المائية، أما «غنغل باي»، فتقع بجوار منتجع الميناء السياحي، وتتميّز بتصميمها المستوحى من الطبيعة الاستوائية، حيث تقدم ألعاباً مائية مناسبة للأطفال والكبار، مع إطلالة مميزة على البحر.

ويتضمن «غراند حياة ووتربارك»، وهو متنزه مائي ضمن فندق غراند حياة دبي مرافق مائية مخصّصة للأطفال، ويُعد خياراً مثالياً لنزلاء الفندق والعائلات، كما يوفر «أولي أولي-ووتر غاليري» وجهة تعليمية وترفيهية في آن واحد، حيث تتيح للأطفال التفاعل مع الماء من خلال أنشطة علمية وتجريبية ممتعة.

وتحتل هذه الوجهات المائية مكانة مهمة ضمن خريطة السياحة الصيفية في دبي، بما يسهم في تعزيز جاذبية الإمارة كخيار أول للعطلات العائلية، حيث تتضمن هذه الوجهات المائية الفريدة ألعاباً تفاعلية جديدة تعتمد على أحدث التقنيات، وتوفر مناطق مخصصة للأطفال، وخدمات متكاملة تجعل من زيارة هذه الوجهات تجربة شاملة تشمل الترفيه، والمطاعم المتنوعة، وخدمات الاسترخاء، والمتاجر ذات الطابع البحري.

وتزخر دبي أيضاً بمجموعة واسعة من الأنشطة المائية الممتعة والرياضات المائية المثيرة التي تناسب جميع الأعمار والاهتمامات مثل ركوب الأمواج والغوص والتزلج على الماء، وبذلك ترسخ دبي مكانتها كعاصمة للابتكار في الترفيه العائلي، لتظل وجهة لا تُقاوم لعشاق المتعة والمغامرة في صيف 2025.

وقد انطلقت حملة «#وجهات_دبي» الصيفية في الرابع من يوليو وتستمر حتى 31 يوليو الجاري، لتكون بمثابة بوابة واسعة أمام المقيمين والزوار، لتؤكد دبي من جديد قدرتها على تقديم تجارب سياحية لا تضاهى في شهر الصيف.