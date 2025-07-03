«لعبة الحبار» على عرش مشاهدات «نتفليكس»

هيمن المسلسل الكوري الجنوبي الشهير «لعبة الحبار» على اهتمام المشاهدين عالمياً خلال الأسبوع الماضي على منصة نتفليكس، إذ أعلنت الشركة أمس أن الموسم الثالث من المسلسل احتل المركز الأول عالمياً بفارق كبير عن بقية الأعمال. ويحكي المسلسل قصة متسابقين يعانون ضائقة مالية، يشاركون في سلسلة ألعاب قاتلة من أجل فرصة للفوز بمبلغ مالي ضخم. وسجل المسلسل 60.1 مليون مشاهدة خلال الفترة من 23 إلى 29 يونيو الماضي.

وتصدر المسلسل قائمة الأعمال في 93 دولة، وفاق عدد مشاهداته بـ10 مرات المسلسل الإسباني صاحب المركز الثاني «أوليمبو»، الذي حقق 6.9 ملايين مشاهدة فقط خلال الأسبوع نفسه.