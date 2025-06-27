إفلاس شركات ألمانيا في أعلى مستوى خلال 10 سنوات

لفتت وكالة الائتمان «كريديت ريفورم»، أمس، إلى أن عدد الشركات الألمانية التي تعلن إفلاسها في أعلى مستوى خلال 10 سنوات.

وقالت الوكالة إن نحو 11 ألفاً و900 شركة تقدمت بطلبات لإعلان الإفلاس، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، أي بزيادة قدرها 9.4%، مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، وقال رئيس الأبحاث الاقتصادية لدى «كريديت ريفورم»، باتريك-لودفيج هانتش، إن «الشركات تعاني قلة الطلب وزيادة التكاليف، واستمرار عدم اليقين، ويتضاءل الاحتياطي المالي، وتجد المزيد من الشركات نفسها في صعوبات جادة».

وسجلت وكالة الائتمان ارتفاعاً كبيراً في حالات إفلاس الشركات خلال النصف الأول من العام،

بزيادة 17.5% في قطاع التصنيع، إلى 940 حالة، وبزيادة 13.8% في قطاع التجزئة، إلى 2220 حالة، وذهب النصيب الأكبر لعمليات الإفلاس بتسجيل أقل بقليل من 7000 حالة، إلى قطاع الخدمات الذي يشمل صناعة الطعام وتحضيره.