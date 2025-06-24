«مقر المؤثرين» يشارك في مهرجان «كان ليونز» الإبداعي 2025

أعلن «مقر المؤثرين»، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، عن مشاركته في مهرجان «كان ليونز للإبداع» الحدث العالمي الأبرز في صناعة الإعلام والإعلان والتسويق وصناعة المحتوى والابتكار الإبداعي الذي يُعقد سنوياً بمدينة كان في فرنسا، وتُعدّ هذه المشاركة خطوة مهمة تُمكن المقر من استعراض الإنجازات التي حققها في أقل من عام على انطلاقته، وتعزز مكانته منصةً عالميةً لصناعة المحتوى، تستقطب صُنّاع المحتوى والمؤثرين المبدعين من مختلف أنحاء العالم.

واستقطب «جناح مقر المؤثرين» في المهرجان أكثر من 100 صانع محتوى ومسؤول من كبرى العلامات التجارية العالمية المشاركة في المهرجان، الذين يحظون بأكثر من 200 مليون متابع عبر منصاتهم المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن أهم المؤثرين العالميين الذين استضافهم جناح المقر، آدم دبليو، ودرو بينسكي، ويوليوس دين، ولوجان سفيود، وماي نغوين، ولينغ آند لامب، وأحمد الغندور، وعمر فاروق، وهيفاء بسيسو، ومن أبرز ممثلي العلامات التجارية العالمية الذين زاروا المقر، مسؤولو فوربس، وتيك توك، ووايد فيجين، وبوبليفاير، وتوبيفيلتر، وفافيكون.

وشارك فريق مقر المؤثرين في العديد من الحوارات الثرية، والفعاليات والتجارب والعروض الحية التي تقدم أحدث الرؤى وأفضل الممارسات العالمية، وتسلّط الضوء على المتغيّرات التي يشهدها قطاع الإعلام الجديد العالمي، وتطلع على الابتكارات التقنية والإبداعية التي ترسم معالم مستقبل صناعة المحتوى الهادف.

وأكدت نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مدير «قمة المليار متابع»، عالية الحمادي، أن مشاركة «مقر المؤثرين» في المهرجان تعزز مكانة المقر على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبرز دوره منصةً عالميةً تجمع صُنّاع المحتوى والمؤثرين من مختلف أنحاء العالم.

وقالت: «يُعدّ مهرجان (كان ليونز الإبداعي) فرصة لتسليط الضوء على النجاحات التي حققها (مقر المؤثرين) منذ انطلاقته، كما أنه يمنحنا الفرصة لنستعرض إسهاماتنا في الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، ونتطلع إلى الاستفادة من سجل المهرجان الحافل بالنجاحات وخبرات كبرى الشركات الإعلامية العالمية».

• المشارَكة تُمكن المقر من استعراض الإنجازات التي حققها في أقل من عام على انطلاقته.