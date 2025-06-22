العثور على بقايا مدينة تاريخية في دلتا مصر

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، أمس، عن كشف أثري جديد في منطقة تل الفرعون (تل نباشة) بمركز الحسينية في محافظة الشرقية، وذلك في ختام موسم الحفائر الحالي الذي قامت به البعثة الأثرية البريطانية من جامعة مانشستر. وأعرب وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، في بيان صحافي، عن تقديره لهذا الاكتشاف الذي يلقي الضوء على واحدة من المدن التاريخية المهمة في دلتا مصر، مؤكداً أن الوزارة تولي أهمية قصوى لدعم أعمال البحث والتنقيب في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار جهودها لحماية التراث الحضاري، وتعزيز التنمية السياحية والثقافية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور محمد إسماعيل خالد، أن أعمال التنقيب تمركزت في التل الشرقي اعتماداً على تقنيات الاستشعار عن بُعد وصور الأقمار الاصطناعية (لاندسات)، التي كشفت عن تجمعات كثيفة من الطوب اللبن في أماكن محددة. وأشار إلى أن الحفائر الفعلية أسفرت عن الكشف عن مبانٍ سكنية، يُرجح أنها تعود إلى أوائل أو منتصف القرن الرابع قبل الميلاد.