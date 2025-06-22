«الملك جورجيو» يغيب عن أسبوع الموضة     

أعلن مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني الذي يتعافى حالياً في منزله، أول من أمس، أنه سيغيب عن عرضين من عروضه في أسبوع الموضة في ميلانو.

وأفاد بيان صادر عن دار أرماني للأزياء أن المصمم البالغ 90 عاماً لن يحضر هذا الأسبوع العرضين، المقرر أن يقدم فيهما مجموعات أزياء أرماني الرجالية لموسم ربيع وصيف 2026. وأضافت دار الأزياء «عمل أرماني بتفانٍ كعادته على المجموعات التي ستُعرض، ورغم أنه لن يتمكن من الحضور شخصياً فإنه سيتابع عن كثب كل مرحلة من مراحل العروض».

ويُنظر إلى أرماني المعروف أيضاً باسم «الملك جورجيو» على أنه بنى إمبراطورية في عالم الفخامة.