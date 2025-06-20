هل تحلم بأن تعيش 100 عام ؟ 4 عادات يومية تُطيل عمرك

هل تحلم بالوصول إلى سن المئة؟ قد لا تكون الجينات وحدها كافية، فالأبحاث تُشير إلى أن بعض العادات اليومية يمكن أن تُزيد فرصك في حياة أطول وصحية. وقد نشر موقع "ساينس أليرت" ما لخصه الباحث برادلي إليوت من جامعة وستمنستر عن أهم النصائح لامتداد العمر بناء على أبحاث في الشيخوخة، وفي التالي أهمها:

تحرّك ولا تجلس طويلا

النشاط البدني ليس مفيدًا للصحة فحسب، بل يزيد متوسط العمر المتوقع. إذ تُظهر الدراسات أن المشي السريع 75 دقيقة أسبوعيًا يُضيف عامين للحياة! لكن الخطر الحقيقي يكمن في الخمول، الذي يرتبط بارتفاع خطر الوفاة المبكرة. لذا تجنب الجلوس المُطول: تحرّك كل 30 دقيقة، ومارس 30 دقيقة من الرياضة يوميًا.

2 - تناول الخضروات وقلل من اللحوم المصنعة

وجدت دراسة شملت 100,000 شخص على مدى 30 عامًا أن الأصحاء في سن السبعين اعتمدوا على الخضروات، الفواكه، والحبوب الكاملة، مع تقليل اللحوم الحمراء والمُصنعة والسكريات. ولا يعني هذا أن تكون نباتيًا، لكن الاعتدال وتوقيت الوجبات (مثل الصيام المتقطع) قد يُحسّن التمثيل الغذائي ويُعزز طول العمر.

3 - النوم المنتظم سرّ الشباب الدائم

اضطرابات النوم تُضاعف خطر الوفاة المبكرة بنسبة 50%، خاصة لدى عمال المناوبات. أما النوم 7-9 ساعات ليلًا فيُحسّن الصحة، لكن الجودة والتوقيت (كالاستيقاظ مبكرًا) قد يكونان أكثر أهمية من المدة.

4- تخلّص من التوتر وكن اجتماعيًا

التوتر المُزمن، خاصة في الصغر، يُسرّع الشيخوخة، وفي المقابل، فإن المرونة النفسية والنشاط الاجتماعي يرفعان فرص العمر الطويل. فكبار السن النشطين اجتماعيًا يعيشون 5 سنوات إضافية بثلاثة أضعاف المعدل!

أما فيما يخص الجينات فبالرغم أن الوراثة تُساهم بنسبة 20-40% في طول العمر، إلا أنها ليست ضمانة. لذا، ركز على ما يُمكنك تغييره: حركة أكثر، طعام صحي، نوم جيد، وحياة اجتماعية غنية لتعيش حياة أطول وأسعد!