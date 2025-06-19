تمديد استقبال مشاركات «الدراسات اللغوية»

أعلن مجمع اللغة العربية بالشارقة تمديد فترة استقبال طلبات الترشح للدورة الثامنة من جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية، حتى يوم 31 يوليو المقبل، وتأتي الجائزة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 100 ألف دولار، في إطار جهود المجمع لتعزيز البحث العلمي في مجالي اللغويات والمعجميات.

وتركز الجائزة في دورتها الحالية على محورين دقيقين في التخصص: الأول بعنوان «الدراسات اللسانية النصية»، أما الثاني فيتمحور حول «المعاجم المؤلفة في مصطلحات علوم اللغة العربية».

ويشترط للترشح أن يكون العمل كتاباً منشوراً بعد تاريخ الأول من يناير 2017، ويحمل رقماً دولياً موحداً (ISBN)، ولم يحصل على جوائز مماثلة سابقاً.