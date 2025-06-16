صيني انتقل للعيش في كهف: العمل والزواج غير ضروريان

قرر رجل صيني يبلغ من العمر 35 عامًا، ويعتقد أن العمل والزواج أمران غير ضروريين، العيش في كهف منذ أربع سنوات متجنبا العمل ومعتمدا على منتجات حديقته.

مين هنغكاي، من مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، قرر في نهاية عام 2021، ترك عمله كسائق سيارة أجرة، والذي كان يُدرّ عليه 10,000 يوان (1,400 دولار أمريكي) شهريًا في المدينة، وعاد إلى منزله ليعيش حياة منعزلة.

وأكد مين إنه وجد العمل بلا معنى، وأنه كان يعمل سابقًا لمدة 10 ساعات يوميًا لسداد دين كان عليه لأقاربه. وأضاف أنه لا يزال مدينًا للبنك وشركات الإقراض بمبلغ 300,000 يوان (42,000 دولار أمريكي( ولاحقا فقد مين الأمل في سدادها، مُضيفًا أن أقاربه باعوا ممتلكاته التي كان من الممكن استخدامها لسداد المتأخرات. فاستبدل أرضه بأرض أحد قروييه، والتي كانت ربع مساحتها فقط، ليتمكن من استخدام الكهف المجاور لها.

وأنفق 40 ألف يوان (6 آلاف دولار أمريكي) ليبني منزله في الكهف الذي تبلغ مساحته 50 مترًا مربعًا. ويستيقظ مين الساعة الثامنة صباحًا كل يوم، ويقضي يومه كله في القراءة والتجول والعمل في الأرض. ثم ينام الساعة العاشرة مساءً، ويتناول في الغالب الخضراوات التي زرعها.

وأوضح إنه لا يحتاج إنفاق المال إلا على الضروريات اليومية، موضحا أن أسلوب الحياة هذا كان كل ما حلم به أثناء عمله في المدينة. كما ينشر عن حياته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لديه 40 ألف متابع، ويمكنه كسب المال من البث المباشر.

وأطلق الرجل على كهفه اسم "الثقب الأسود"، للدلالة على أنه عالمه كله. كما صرح مين لتلفزيون سيتشوان بأنه رفض الزواج لأنه "مضيعة للوقت والمال".

وفيما أثارت قصة حياته جدلًا على الإنترنت ، تساءل البعض أيضًا عما إذا كان مين يعيش حقًا في عزلة كونه "لا يزال يُجري بثًا مباشرًا ويقبل المقابلات".