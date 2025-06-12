عروس محتالة خدعت 7 رجال.. والقبض عليها يوم العريس الثامن

في واقعة غريبة أثارت الجدل في الهند، ألقت الشرطة القبض على امرأة متهمة بخداع سبعة رجال والزواج منهم على التوالي، قبل أن تختفي بعد الاستيلاء على "المانغالاسوترا"، وهي قلادة الزفاف الذهبية ذات الرمزية الكبيرة في الثقافة الهندوسية. والمفاجأة أن توقيفها جاء قبل ساعات من حفل زفافها الثامن.

المتهمة، وتُدعى ريشما تشاندراسكران، وهي في الثلاثينيات من عمرها وأم لطفل يبلغ من العمر عامين، تم ضبطها يوم الجمعة داخل صالون تجميل في منطقة آريانادو، بينما كانت تتحضّر لحفل الزفاف الجديد، حسب ما أفاد به مسؤولون لوسائل إعلام محلية.

اللافت أن العريس نفسه هو من قاد إلى اعتقالها، بعدما ساوره الشك في تصرفاتها، خاصة بعد زيارة غريبة قامت بها إلى منزل أحد أصدقائه، حيث لاحظت زوجته سلوكاً مريباً من ريشما، فحذّرت العريس الذي سارع إلى إبلاغ الشرطة.

وكان العريس قد تعرف إلى ريشما عبر أحد مواقع الزواج الشهر الماضي، بعد تواصله مع امرأة قدمت نفسها كوسيطة. وخلال لقائهما الأول في مركز تجاري بمدينة كوتايام، روت ريشما قصة مفادها بأنها يتيمة ولا تملك أقارب، وأن هذا هو سبب غياب أهلها عن حفل الزفاف المقرر في 6 يونيو.

لكن الشكوك ازدادت عشية الزفاف، وعند وصولها إلى صالون التجميل، تم تفتيش حقيبتها بشكل سري، ليُعثر بداخلها على وثائق تكشف عن زيجات سابقة متعددة، ما دفع العريس إلى استدعاء الشرطة فوراً.

ونقلت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية (IANS) عن مصدر أمني قوله: "ريشما الآن رهن الاحتجاز، وقد سُجِّل اعتقالها رسمياً، وسيتم عرضها على المحكمة المحلية قريباً".

وأضاف المصدر أن المرأة كانت تنفذ عملياتها بخطة بسيطة وفعالة: فبعد إتمام مراسم الزفاف، تتسلّم القلادة الذهبية، ثم تختفي في غضون أيام قليلة دون ترك أي وسيلة للتواصل معها.

وأكد المصدر الأمني أنهم بدؤوا بالاتصال بالرجال الذين تزوجتهم في السابق، مشيراً إلى أنها كانت تخطّط لزفافين إضافيين خلال الأشهر المقبلة.