عطل مفاجئ يضرب «ChatGPT» على مستوى العالم

تعطلت خدمات منصة «ChatGPT» التابعة لشركة «OpenAI» الأمريكية جزئيًا اليوم الثلاثاء، حيث واجه عدد من المستخدمين حول العالم صعوبات في الوصول إلى الأداة الشهيرة، وسط تباطؤ ملحوظ في الاستجابة وظهور رسائل خطأ عند محاولة التفاعل مع الخدمة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "إيكونوميك تايمز" فقد شهدت خدمة الدردشة الذكية «ChatGPT» التابعة لشركة "OpenAI" تعطلاً مفاجئاً صباح اليوم الثلاثاء، ما تسبب في إرباك واسع النطاق بين المستخدمين، الذين واجهوا صعوبات في الوصول إلى الخدمة أو استخدام ميزاتها المعتادة.

وبحسب تقرير نشره موقع «The Verge»، بدأت المشكلات في الظهور حوالي الساعة 3 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات موقع «Downdetector»، الذي رصد بلاغات متزايدة من مستخدمين في مناطق متعددة حول العالم بشأن توقف الخدمة، حيث تركزت البلاغات الواردة من مستخدمين في دول عدة بينها الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، والسعودية، ومصر، حيث اشتكوا من عدم تمكنهم من تلقي الردود المعتادة من النظام.

وشارك العديد من المستخدمين لقطة الشاشة من الرسالة التي تظهر لهم والتي تحمل رسالة "الخدمة غير متاحة بشكل مؤقت" عند إعادة التحميل من حين لآخر.

وبدأت ذروة الشكاوى بعد الساعة 12 ظهراً بتوقيت الرياض والقاهرة، حيث كان يظهر للمستخدمين إشعار يفيد بوجود "خطأ أثناء توليد الإجابة".

وفي تحديث لاحق، أضافت الشركة إشعارًا منفصلًا يشير إلى وجود «معدلات خطأ مرتفعة» على أداة «Sora»، قبل أن يتم تصنيف حالة «ChatGPT» رسميًا على أنها «عطل جزئي».

ورغم استمرار الخدمة لدى بعض المستخدمين، فإنها تعمل بوتيرة أبطأ من المعتاد، بينما يتمكن آخرون من استخدامها بشكل طبيعي دون أي مشاكل، ما يشير إلى أن الأعطال لا تؤثر على جميع المستخدمين بالتساوي.

وأكدت «OpenAI» أنها لا تزال تحقق في أسباب الخلل، دون تحديد موعد واضح لاستعادة الخدمة بشكل كامل، مشيرة إلى أنه سيتم تحديث حالة النظام بمجرد توافر معلومات جديدة.