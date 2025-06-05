التغذية الصحية تخفف متاعب مرضى الصدفية

أوضح موقع «أبونيت.دي» أن التغذية الصحية تساعد في تخفيف متاعب مرضى الصدفية، وذلك وفقاً لنتائج دراسة علمية حديثة أُجريت في إنجلترا على 257 شخصاً مريضاً بالصدفية.

وأكد الموقع، الذي يُعدّ البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن نتائج الدراسة أظهرت أن الاستهلاك المرتفع للحوم الحمراء والمُصنعة يرتبط بشكل خاص بأعراض أكثر شدة، في حين يرتبط النظام الغذائي الغني بالفواكه والمكسرات والبقوليات بأعراض أخف، لذا يُوصى مرضى الصدفية باتباع النظام الغذائي التالي:

الفواكه والخضراوات

تحتوي على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي يُمكنها مكافحة الالتهابات.

الحبوب الكاملة

توفر منتجات الحبوب الكاملة الألياف، وتدعم الهضم الصحي، كما تُعدّ البقوليات والمكسرات مصادر قيّمة للبروتين والألياف.

الدهون الصحية

تتمتع الأحماض الدهنية «أوميغا 3» الموجودة في الأسماك والمكسرات والبذور بتأثيرات مضادة للالتهابات.

اللحوم الحمراء

يوصي الخبراء بضرورة تجنب أو التقليل قدر الإمكان من اللحوم الحمراء، لأنها تؤدي إلى أعراض أكثر حدة، إضافة إلى أن الإفراط في تناول الملح والسكر قد يؤدي إلى زيادة الالتهاب.

منتجات الألبان

تمثّل منتجات الألبان قليلة الدسم بديلاً صحياً لمنتجات الألبان عالية الدسم، كما يمكن الاعتماد على الماء والشاي غير المُحلى لإمداد الجسم بالسوائل.

يشار إلى أن الصدفية مرض جلدي مزمن يحدث بسبب خلل في الجهاز المناعي، وتظهر أعراضه المميّزة في صورة بقع حمراء متقشرة على الجلد، والتي تتخذ شكل الصدف، ما يفسر سبب تسميته بهذا الاسم.