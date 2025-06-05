الرياضة وحدها لا تكفي لفقدان الوزن

يعتقد بعض الأشخاص أن بإمكانهم فقدان الوزن من خلال ممارسة الرياضة فقط، فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

للإجابة عن هذا السؤال قال البروفيسور يوهانس فيكسلر إن هذا الاعتقاد خاطئ، نظراً إلى أنه من الصعب للغاية الاكتفاء بممارسة الرياضة فقط من أجل فقدان الوزن.

وأوضح أخصائي الطب الباطني والرئيس الفخري للجمعية الاتحادية لأخصائيّ التغذية العلاجية بألمانيا، أن المرء يحتاج إلى الركض لمدة ساعة على الأقل، لحرق قطعة من الشوكولاتة تحتوي على نحو 500 سعرة حرارية، وهو ما أثبتته دراسات عدة، كما أن ممارسة الرياضة بشكل مفرط من أجل إنقاص الوزن ليست حلاً مناسباً، نظراً إلى أنه من المرجح في هذه الحالة أن تتضرر المفاصل بدلاً من فقدان الوزن.

لذا يتعين على المرء الذي يرغب في إنقاص وزنه، المواظبة على ممارسة الرياضة باعتدال، على سبيل المثال المشي بمعدل 10 آلاف خطوة كل يوم، مع اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن من حيث السعرات الحرارية، أي النظام الذي يتم تقليله فقط من حيث الطاقة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع نظام غذائي يعتمد على المكملات الغذائية، وتتم الاستعاضة عن وجبة واحدة على الأقل يومياً بمنتج منخفض السعرات.