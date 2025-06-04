فيرات كوهلي وأنوشكا شارما يُروّجان لتجارب دبي الفريدة

أعلنت مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، انطلاق حملتها الجديدة «Dubai, Ready For a Surprise»، بمشاركة لاعب الكريكت المميز فيرات كوهلي، والممثلة ورائدة الأعمال الشهيرة أنوشكا شارما.

ويتمتع فيرات وأنوشكا بروابط قوية مع دبي، لاسيما أنهما زارا الإمارة في مناسبات عديدة خلال السنوات الماضية، ما ألهمهما للتعاون للمرة الأولى في الترويج لدبي كوجهة سياحية استثنائية، وتضم المرحلة الأولى من الشراكة تصوير فيلم ترويجي قصير يسلط الضوء على دبي بوصفها الوجهة المثالية لجميع المسافرين، حيث يشهد فيرات وأنوشكا سلسلة من المفاجآت المشوقة أثناء استكشافهما للتجارب المتنوعة التي يمكن القيام بها في المدينة. وينتهي الفيلم عند مشهد مشوق يحفز المشاهدين على استكشاف مزيد من التجارب الفريدة في المدينة.

ويزخر الفيلم بالألوان الزاهية والحيوية والأنشطة الثقافية، ليعكس الأجواء التي تتميز بها دبي، وما يمكن أن تُقدّمه من تجارب مأكولات شهية، ومغامرات مشوقة، إلى جانب التنوع الثقافي والألحان الموسيقية المميزة. ويصور الفيلم دبي من منظور جديد يختلف عن المعالم والتجارب الشهيرة المرتبطة بالأذهان، ما يشجع المسافرين، سواء من الزوار لأول مرة أو ممن زاروا دبي سابقاً، على المجيء واستكشاف الإمارة، وقضاء تجارب لا تُنسى فيها.

وتبدأ أحداث قصة الفيلم عندما يقرر فيرات التخطيط لرحلة فريدة يهديها خصيصاً لأنوشكا، من أجل قضاء لحظات استثنائية، رغبةً منه في مشاركتها جانباً جديداً من دبي يلائم شخصيتها ويلبي تطلعاتها. ويختار فيرات مجموعة من التجارب التي تتمناها أنوشكا، بما يعزز ارتباطهما بدبي.

ويعكس الفيلم الحب الكبير الذي يُكنّه النجمان لدبي، من خلال اللحظات المرحة والممتعة والمضحكة التي تجمعهما، بينما يجوبان مختلف مناطق الإمارة، ويستمتعان معاً بالتجارب الجديدة التي تعكس طابع دبي المميز بطريقة مختلفة وغير تقليدية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «اختيار التعاون مع فيرات كوهلي وأنوشكا شارما في الترويج لدبي ضمن هذا الفيلم، جاء متوافقاً مع شهرتهما الواسعة، وحبهما الحقيقي للمدينة، وتسلط الحملة الضوء على التنوع الكبير في العروض التي تقدّمها الإمارة باستمرار، كما تؤكد التزامنا المتواصل بتقديم تجارب جديدة للزوار الجدد أو الدائمين، وهو ما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى ترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه».