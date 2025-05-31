الكويت.. ضبط ربة منزل مقيمة بتهمة مزاولة الطب في عيادة غير مرخصة

ضبطت الشرطة الكويتية مقيمة هندية تقوم بمزاولة مهنة الطب دون ترخيص داخل عيادة غير مرخصة في منطقة جليب الشيوخ في محافظة الفروانية.

جاء ذلك من خلال عمليات البحث والتحري حول الأنشطة المخالفة في المنطقة، تبين قيام مقيمة من الجنسية الهندية بممارسة مهنة الطب بشكل مخالف للقانون، حيث تم ضبط المتهمة أثناء قيامها بفحص طفل، رغم كون مهنتها المسجلة «ربة منزل».

وبتفتيش الموقع، تم العثور على كمية من الأدوية المتنوعة، وجهاز لقياس الضغط، وسماعة طبية، إضافة إلى حليب أطفال مخصص للصرف من قبل وزارة الصحة، كما تبين أنها تقوم بتحضير «علاجات شعبية» على شكل كبسولات وتقديمها للمرضى دون أي إشراف طبي.

وبالتحقيق معها، أقرت بأنها تمارس مهنة الطب دون الحصول على مؤهل علمي أو ترخيص من الجهات المختصة، وأنها تقوم بجلب جزء من الأدوية من خارج البلاد وشراء الجزء الآخر من الصيدليات المحلية، وتم إحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.