من أجل تسديد دين.. رجل يسرق مدفعاً أثرياً

سُجن رجل من كانساس بعد سرقته وتفكيكه مدفعاً تاريخياً نادراً يزن 800 رطل (362 كغ) من حديقة عامة في محاولة يائسة لسداد دين مخدرات، وفقاً لأوراق محكمة أميركية.

ودافع اللص جوردون بيرس (37 عاماً)، عن نفسه قائلاً للشرطة إنه تعرض للترهيب من قبل تاجر كوكايين ادعى أن بيرس مدين له بـ20 ألف دولار. وخوفاً على حياته، أشار إلى أنه ذهب يبحث عن معادن لبيعها، فعثر بدلاً من ذلك على مدفع يعود إلى الحرب الإسبانية - الأميركية، وهو قطعة قيّمة من تاريخ ويتشيتا أُهدي إلى المدينة عام 1900.

وكشف بيرس للشرطة أنه كان يتعاطى الميثامفيتامين لـ20 عاماً، وحصل مؤخراً على نحو نصف كيلو من المادة من تاجره لكنه لم يتمكن من بيعه. وعندما ادعى أنه سُرق منه، رفض تاجره تصديقه وزعم أنه هدد بيرس وعائلته. في حالة يأس، وجد اللص المدفع في مكان مظلم من الحديقة وقرر سرقته.

ووفقاً للإفادة، طلب المساعدة من رجل مشرد ولكن بسبب ثقل المدفع، فشلت محاولتهما رفعه إلى سيارة بيرس الرياضية، ومن ثم حاول جره باستخدام سلسلة انقطعت مراراً وتكراراً. وفي النهاية، تمكن من جر المدفع إلى مرآب منزل صديقه.

واستخدم بيرس منشاراً كهربائياً لتقطيع المدفع إلى قطع عدة، واحتفظ بالأكبر منها في منزل صديقه، وفقاً لقناة فوكس نيوز.

ولاحقاً أعطى القطع لتاجر المخدرات، معتقداً أنها ستكسبه بعض الوقت، لكن التاجر وصفه بأنه «غبي» وتوعد بقتله.

وتعقبت الشرطة بيرس باستخدام آثار الطرق الناتجة عن جر المدفع، وعثرت على كيس من الميثامفيتامين الكريستالي بحوزته أثناء الاعتقال.

ووجهت لبيرس تهمة السرقة والتسبب في أضرار جنائية مشددة وحيازة مخدرات. وحُددت كفالته بـ200 ألف دولار، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 22 الجاري.