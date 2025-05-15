حور القاسمي تحاور 5 قيّمات في «دردشة»

أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون، بالتزامن مع الدورة الـ16 من بينالي الشارقة، الموسم الثاني من بودكاست «دردشة»، الذي يقدم نظرة معمقة في كواليس العمل على البينالي عبر مجموعة من الحوارات مع الفنانين المشاركين فيه، إذ تبث حلقات البودكاست في يوم الإثنين من كل أسبوع، عبر منصات «أبل» و«سبوتيفاي» و«غوغل».

يفتتح الموسم الثاني بحوار يجمع قيّمات البينالي الخمس: علياء سواستيكا، وأمل خلف، وميغان تاماتي - كوينيل، وناتاشا جينوالا، وزينب أوز، وتحاورهم الشيخة حور القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، حول مشاريعهن وأطرهن التقييمية التي تبني في ما بينها حواراً بصرياً خلّاقاً وملهماً، من خلال الاستجابة لمصادر متنوعة من المعرفة التجريبية، والتي تشمل الروابط الثقافية بين الأجيال، مثل الأغاني والرثاء والطقوس، ومفاهيم التضامن والتناغم بين الثقافات.

أما الحلقات التالية، فتُسلّط الضوء على أعمال ومشاريع محددة عُرضت في البينالي، من خلال حوارات بين القيّمات والفنانين المشاركين، منهم: بنت مبارح، وهي فنانة وباحثة في مجال الصوت، تستقصي أغاني المقاومة المرتبطة بالسيادة على الأرض والمياه في فلسطين، وجو نعمة، الذي يفتح نافذة على مقاربته التعاونية في ابتكار الأعمال التركيبية الأدائية والصوتية، ويونني سكارسي التي تتناول ضمن سياق تاريخي الآثار المدمرة للتجارب النووية التي أُقيمت على أراضي السكان الأصليين في أستراليا، وتابو أوسوسا مؤسس مشروع «سينغينغ ويلز» لتسجيل الموسيقى الأصلية لشرق إفريقيا وأرشفتها ونشرها، واستكشاف سلالة الآلات الموسيقية القديمة، كآلة نياتيتي ذات الأوتار الثمانية، وانتشار موسيقى الطرب في الأقاليم السواحلية، بما في ذلك روابطها مع الخليج العربي عبر زنجبار.

كما يتناول مجموعة من الفنانين قصصهم الشخصية الكامنة وراء إنتاج أعمالهم، والوسائط والمنهجيات التي اتبعوها، حيث يتيح البودكاست للجمهور وجميع المهتمين بالفنون التعرف إلى طبيعة الممارسات الفنية المتنوعة التي يحتضنها البينالي، والرؤى الفكرية والجمالية الكامنة وراءها.