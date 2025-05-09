دبي تفتح أبوابها لعشاق الألعاب والرياضات الرقمية

يفتح مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية أبوابه ليقدم مجموعة متنوعة وجديدة من الفعاليات، بما في ذلك معرض GameExpo، الفعالية الرئيسة للمهرجان، التي يدعو من خلالها العائلات والأصدقاء والجمهور لقضاء عطلة نهاية أسبوع مليئة بتجارب الألعاب المجانية، والبطولات، مع فرص للفوز بجوائز كبرى تصل قيمتها إلى 500 ألف درهم.

وينطلق المعرض اليوم، ويستمر حتى 11 من مايو الجاري، في قاعتَي زعبيل (2) و(3) بمركز دبي التجاري العالمي، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بالعروض الفنية الرائعة، أو عرض إبداعاتهم في بطولة كوسبلاي للأزياء التنكرية، أو التنافس في ألعاب الأركيد، أو مشاهدة التحديات بين أبرز اللاعبين المحترفين مباشرةً على المسرح.

تقدم دورة العام الجاري من معرض GameExpo، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مجموعة من تجارب الألعاب المجانية النابضة بالحياة والمليئة بالمتعة والاستكشاف، كما يسلّط المعرض الضوء على ثقافة البوب، ويقدم للجميع فرصاً لا حصر لها للفوز بجوائز قيمة.

وتستضيف الساحة الرئيسة في المعرض برنامجاً حافلاً بالتجارب الممتعة، حيث يمكن للزوار مشاهدة أقوى المنافسات المباشرة في بطولات ألعاب رفيعة المستوى، إضافة إلى محتوى مميز، وعروض حصرية تضم ألعاباً محبوبة، مثل EA FC 25، وTekken 8، وValorant، وFortnite، ويدعو تحدي Minecraft العائلي الذي تنظمه Bloom World Academy في 10 مايو، العائلات المكونة من ثلاثة أفراد، هم أحد الوالدين وطفلان، للتواصل والتعاون والتنافس للفوز بجوائز قيمة، والاستمتاع بروعة المنافسات الودية القوية.

ويمكن للزوار التوجه إلى منطقة الألعاب التي تحتوي على أكثر من تسعة أبراج ذات طابع خاص، تضم 100 جهاز ألعاب، بما في ذلك الحواسيب الشخصية، وأجهزة الألعاب الأخرى، وتقدم مباريات حماسية، وبطولات مصغرة، ومنافسات سريعة على أفضل الألعاب، إلى جانب عروض يقدمها أفضل الناشرين، بما في ذلك عرض مميز من مطوري ألعاب الحاسوب المحليين في الدولة.

وسيحظى عشاق الفن والموسيقى بفرصة الاستمتاع بالعروض الفنية والمسرحية والتحديات الممتعة على مدار اليوم في منطقة Just Dance التي تقام بالتعاون مع «يوبي سوفت»، وتدعو الحضور للتنافس المباشر من خلال تحديات فنية، والفوز بجوائز عدة.

وتقدم منطقة Modesh Retro Zone تجربة تفاعلية مليئة بالحنين إلى الماضي للزوار من جميع الأعمار، مع ألعاب الأركيد الشهيرة، إلى جانب مسار مصمم خصيصاً لسباقات السيارات التي يتم التحكم فيها عن بعد من Otaku ME، وتجربة بناء ألعاب ممتعة في ورشة عمل مخصصة.

ويستضيف المسرح الرئيس للمهرجان أكبر نهائيات للألعاب الرقمية بين المدارس في دولة الإمارات، إضافة إلى عروض البث المباشر المفضلة لدى الجمهور، ومنافسات «ريد بول» الحماسية.

ويضم المعرض تجارب ألعاب وتكنولوجيا متطورة من شركاء بارزين وعلامات تجارية معروفة، كما يستضيف المعرض منافسات Play Beyond يومي 10 و11 مايو بمشاركة لاعبين محترفين من المنطقة، وتشمل الفعالية مجموعة من التحديات القوية والمباريات الحماسية بمشاركة نخبة من المؤثرين في عالم الألعاب، حيث يقود «أبوفلاح» المنافسات بشخصيته المميزة، وينضم إليه نجم رياضة السيارات سلطان خليفة لمواجهة نخبة من نجوم أكاديمية النصر للرياضات الرقمية، مثل صانعي المحتوى 6th_kage، وKhaled Dego، وAywa، وSonson Platinum في منافسة قوية للفوز بكأس Play Beyond.

وتعد بطولة كوسبلاي دبي للأزياء التنكرية، التي تُقام في 11 مايو، إحدى أبرز فعاليات المعرض، حيث تقدم للجماهير فرصة المشاركة في المنافسات، وتقديم عروض كوسبلاي، أو حتى مجرد مشاهدة أفضل المواهب في المنطقة، وتنطلق البطولة مع عرض كوسبلاي الافتتاحي، يليه عرض أزياء كوسبلاي اليومي، ثم مسابقة كوسبلاي الرئيسة، حيث تُتاح للجمهور فرصة التنافس على جوائز نقدية تصل قيمتها إلى 30 ألف درهم.

ويستضيف المعرض مجموعة من البطولات الرئيسة، حيث تقدم بطولة كأس مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية جولة نهائية في لعبة EA FC 25، وتتيح البطولة لاثنين من الفائزين المحظوظين من سكان الدولة فرصة التنافس مع ستة أشخاص متأهلين للنهائيات من المنطقة للفوز بحصتهم من الجوائز التي تبلغ قيمتها الإجمالية 10 آلاف دولار.