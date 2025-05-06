أفعوانية تكسر الأرقام القياسية.. بسرعة سيارة «بورش»

افتتحت الولايات المتحدة أفعوانية جديدة تكسر الأرقام القياسية في جنوب العاصمة واشنطن دي سي، وتقول الجهة المشغلة إن أفعوانية «ذا وينج كوستر را بتيرا» في مدينة ملاهي كينجز دومينيون هي الأطول من نوعها في العالم، وتتسارع الأفعوانية الجديدة لنحو 105 كيلومترات (65 ميلاً) في أقل من أربع ثوانٍ، أو بسرعة سيارة «بورش 911» نفسها تقريباً، ويبلغ طول الأفعوانية 940 متراً، ويصل ارتفاعها لما يصل إلى 44 متراً، وتستمر الجولة أقل من دقيقة ونصف الدقيقة.

وتقع ملاهي كينجز دومينيون بالقرب من ريتشموند في ولاية فيرجينيا الأميركية، على بعد ساعة ونصف الساعة بالسيارة من واشنطن، وتضم الملاهي 13 أفعوانية، بما فيها أماكن جذب للأطفال الصغار، ولدى حديقة الملاهي تاريخ طويل، وستحتفل بمرور 50 عاماً على افتتاحها هذا العام، ويمكن للزوّار أن يتطلعوا إلى سلسلة من عروض الذكرى السنوية، ورحلة طهي عبر الزمان، تضم مأكولات ومشروبات نموذجية من خمسة عقود.