أبرز ما يضايق زوّار اليابان.. حاويات القمامة

خلص استطلاع حكومي إلى أن الزوّار في اليابان قالوا إن أكبر ما يسبب لهم الضيق، خلال زيارتهم، هو عدم توافر حاويات القمامة في الأماكن العامة.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن وكالة السياحة اليابانية أشارت إلى أن 21.9%، من بين أكثر من 4000 زائر أجنبي تم استطلاع آراؤهم في خمسة مطارات كبرى بالبلاد، ذكروا هذه المشكلة باعتبارها أبرز ما يضايقهم.

وعلى الرغم من تحسن النسبة بواقع ثماني نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق، فإن كثيرين من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم لم يتمكنوا من إلقاء القمامة التي بحوزتهم، واضطروا إلى حملها إلى أماكن إقامتهم.

يُشار إلى أن اليابان كان لديها الكثير من حاويات القمامة في الأماكن العامة، ولكن تم التخلص من الكثير منها خلال الأعوام الأخيرة، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة بعد وقوع هجمات إرهابية في الداخل.