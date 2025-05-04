«أسوان لأفلام المرأة».. وبدأت دورة «أم كلثوم»

بدأت الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في جنوب مصر، أول من أمس، بمشاركة أكثر من 70 فيلماً من نحو 32 دولة.

تحمل الدورة اسم «كوكب الشرق - أم كلثوم» بمناسبة مرور 50 عاماً على رحيلها، وتمتد فعالياتها إلى السابع من الشهر الجاري.

وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أمل عمار: «نفخر بأن تحمل الدورة التاسعة للمهرجان اسم كوكب الشرق، أم كلثوم.. تلك الأيقونة التي لم تكن فقط صوتاً استثنائياً، بل كانت نموذجاً للمرأة العربية القوية الحكيمة، صاحبة الحضور الطاغي، والقرار المؤثر».

وأضافت: «أم كلثوم كانت - ومازالت - حالة فنية وإنسانية ألهمت أجيالاً، وفرضت حضورها في زمن لم يكن سهلاً على النساء فيه أن يتصدرن المشهد، فصنعت من صوتها رسالة، ومن حضورها كرامة، ومن فنها ذاكرة وطنية خالدة، ويكفي أن نذكر أن صوتها لايزال حياً بيننا».

وكرّم المهرجان في الافتتاح الممثلة المصرية لبلبة بجائزة «إيزيس للإنجاز». كما كرم الممثلة السورية كندة علوش، ومخرجة الأفلام الوثائقية الهولندية إليزابيث فرانيه.

وقالت لبلبة: «كان مشواري طويلاً (94 فيلماً)، أفلام كثيرة فيها كانت تعالج مشكلات المرأة، وتعطي رسالة للجمهور عن حياة المرأة».

وبجانب المسابقات الرسمية، استحدث المهرجان مسابقة جديدة بعنوان «أفلام الجنوب والنيل» مخصصة للمواهب الشابة.

كما يصدر المهرجان خلال هذه الدورة تقريره السنوي عن صورة المرأة في السينما العربية، والذي يحمل هذا العام عنوان «عدسة ومرآة»، ويتضمن مقالات نقدية وحوارات وشهادات بشأن قضايا المرأة في السينما والتحديات الإنتاجية.

لبلبة:

. في مشواري الطويل (94 فيلماً) أفلام كثيرة تعالج مشكلات المرأة، وتعطي رسالة للجمهور عن حياتها.