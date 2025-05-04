في سيناء.. العثور على تحصينات من زمن البطالمة

كشفت بعثة الآثار المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، عن بقايا تحصينات عسكرية، ووحدات سكنية للجنود، وخندق يشير إلى إمكانية وجود قلعة أخرى بالمنطقة، خلال موسم حفائرها الحالي بموقع تل أبوصيفي بمنطقة آثار شمال سيناء.

وأكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، في بيان نشرته الوزارة أمس، أهمية الكشف الذي يلقي الضوء على أسرار التحصينات العسكرية الشرقية لمصر خلال العصرين البطلمي والروماني، وأهمية موقع تل أبوصيفي كمركز عسكري وصناعي على مر العصور.

بينما أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور محمد إسماعيل خالد، أن هذا الكشف يسهم في رسم صورة أكثر دقة لخريطة الدفاعات المصرية على حدودها الشرقية، ويؤكد من جديد على أن سيناء كانت دائماً بوابة مصر الشرقية وحصنها الأول.

وأضاف أن البعثة استطاعت الكشف عن تصميم معماري مميز للبوابتين الشرقيتين للقلعتين البطلمية والرومانية المكتشفتين من قبل بالموقع، ما يساعد في إعادة تصور شكل المداخل الدفاعية في ذلك الوقت، إضافة إلى خندق دفاعي ضخم بعمق يزيد على مترين عند مدخل القلعة البطلمية، يُعتقد أنه كان جزءاً من نظام دفاعي يمكن تعطيله عند التهديد.