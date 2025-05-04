7 إصدارات جديدة لجائزة خليفة لنخيل التمر

تشارك جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إحدى مؤسسات إرث زايد الإنساني، في الدورة الـ34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي تختتم فعالياته غداً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتعرض الأمانة العامة للجائزة ضمن جناحها الخاص سبعة إصدارات علمية جديدة متخصصة في زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي.

وكانت الجائزة قد كشفت عن هذه الإصدارات خلال حفل تكريم الفائزين بدورتها الـ17 لعام 2025، وتضم مجموعة من الكتب العلمية المتنوعة، تشمل: «زراعة نخيل التمر» (بالعربية)، و«Date Palm Cultivation»، وقاموس مصطلحات التقانة الحيوية في الغذاء والزراعة، و«زراعة النخيل وإنتاج التمور في المكسيك» (بالإسبانية)، و«الصناعات الغذائية من التمور» (بالعربية)، و«الزراعة العضوية» (بالإنجليزية)، و«صنف المجهول دُرَّة التمور» (بالإندونيسية)، بعد صدوره سابقاً بأربع لغات: الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية.

وقال الأمين العام للجائزة، الدكتور عبدالوهاب زايد، إن المشاركة في المعرض تمثل محطة للتواصل مع جمهور المعرفة والمختصين في المجال الزراعي، وتسعى إلى إبراز الدور المعرفي للجائزة، ليس فقط عبر الجوائز والمهرجانات، بل من خلال التأليف والنشر العلمي.

وأكد التزام الجائزة برسالتها في خدمة التنمية الزراعية والبيئية والإنسانية، وجعل الكتاب أداة للتأثير والتغيير الإيجابي.

عبدالوهاب زايد:

. الجائزة ملتزمة برسالتها في خدمة التنمية الزراعية والبيئية والإنسانية، وجعل الكتاب أداة للتأثير والتغيير الإيجابي.