هبوط اضطراري لطائرة على متنها 461 راكباً.. بسبب «آيباد»

تم تحويل مسار رحلة تابعة لشركة لوفتهانزا، متجهة من لوس أنجلوس إلى ميونيخ، إلى بوسطن في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس 24 أبريل، بعد أن علق جهاز iPad الخاص بأحد الركاب في مقعد درجة رجال الأعمال، ما أثار مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقرر أفراد طاقم الرحلة LH453، خوفاً من ارتفاع درجة حرارة الجهاز واشتعاله، الهبوط في مطار لوغان الدولي نحو الساعة 2:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، كما أفادت «لوفتهانزا» أن جهاز iPad أظهر تشوهاً واضحاً، ما زاد من خطر الحريق المتوقع.

وفور هبوطه، تمكن فريق فني تابع لـ«لوفتهانزا» من إخراج الجهاز من المقعد بأمان دون أي حوادث، لتغادر بعدها الطائرة بوسطن بعد ذلك بوقت قصير وتصل إلى ميونيخ متأخرًة عن الموعد المحدد بثلاث ساعات تقريباً.

وصرح متحدث باسم لوفتهانزا لموقع «بيزنس إنسايدر» أن تحويل مسار الطائرة التي ضمت 461 راكباً كان «إجراءً احترازياً بحتاً» للحد من أي خطر مرتبط بتلف بطارية ليثيوم أيون.

وأضاف المتحدث أن مراقبي الحركة الجوية وطاقم الطائرة اتفقوا على أن التوقف المفاجئ كان ضرورياً «لتجنب أي خطر محتمل، لاسيما فيما يتعلق باحتمالية ارتفاع درجة الحرارة».

ويمكن أن تدخل بطاريات أيون الليثيوم في حالة انكسارها أو ثقبها في حالة اندفاع حراري، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها بسرعة أو نشوب حريق في بيئة المقصورة الضيقة.

وفي العام الماضي، هبطت رحلة تابعة لشركة بريز للطيران، متجهة من لوس أنجلوس إلى بيتسبرغ، اضطرارياً بعد اشتعال حريق في جهاز كمبيوتر محمول لأحد الركاب؛ وكان صاحب الجهاز هو الشخص الوحيد المصاب من بين 88 شخصاً كانوا على متن الطائرة.