الحبتور يخطط لتقطيع فندق "ميتروبوليتان بيروت" ونقله إلى دولة عربية أخرى (فيديو)

كشف رجل الأعمال خلف الحبتور، اليوم، عن خطة متكاملة لنقل مبنى فندق "ميتروبوليتان بيروت" إلى موقع جديد، وذلك بعد اكتمال الدراسة الفنية واللوجستية للمشروع.

ونشر الحبتور على حسابه في انستجرام، اليوم، مقطع فيديو يشرح فيه فكرة وطريقة نقل الفندق، وأوضح أنه يشرف بنفسه على الفكرة التي أكد أنه هو من فكر وخطط لها، وأنه بحث أكثر من سيناريو مع مجموعة من المهندسين من مختلف الجنسيات بالإضافة إلى مهندسين صينيين من أكبر الشركات الصينية.

ونشر الحبتور، السبت الماضي، تسجيلاً يوثق اجتماعه مع الفريق الهندسي في مجموعة الحبتور، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركة الاستشارية وشركة سكك الحديد الصينية، التابعة للحكومة.

وأوضح أن الدراسة التي أعدها الفريق الهندسي جاءت وافية وشاملة، معربا عن رضاه الكامل عن النتائج، ومؤكدا حماسته لتحويل هذه الفكرة المعقدة إلى واقع عملي قريبا.

وفي الفيديو، يتحدث المهندس عن خطة لتقطيع المبنى وتحويله الى قطع قابلة للنقل والشحن من مكانها الحالي الى موقع آخر.

وأوضح أن تجربة اعتمدتها شركة شكك الحديد الصينية ستطبق لفندق متروبوليتان,

وشرح المهندس الصيني ويدعى زو "أننا سنقوي كل وصلة أفقياً وعمودياً لنتأكد أن الهيكلية آمنة ثم سيكون لدينا خط مناسب لنقله".

ويوحي الحديث وكأن ثمة اتجاهاً لنقل الفندق إلى سوريا أو عبرها، ذلك أن المهندس من مجموعة الحبتور أشار الى وسيلتين لنقل الفندق، بما فيها في البر، وهي صعبة نظراً الى "الطرق المتعرجة والجبال"، وأخرى عبر البحر.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرارات سابقة اتخذها الحبتور بداية هذا العام، حيث أعلن، في 28 يناير 2025، عن إلغاء جميع مشاريعه الاستثمارية في لبنان، وبيع ممتلكاته هناك، مشيراً إلى "غياب الأمن والاستقرار وانعدام أي أفق لتحسن قريب"، وفق ما ذكره عبر حسابه على منصة "إكس". وأشار حينها إلى أن خسائر استثماراته المجمدة في لبنان تجاوزت 1.4 مليار دولار.

وكان الحبتور وجه خطاباً مفتوحاً إلى الحكومة اللبنانية العام الماضي، احتجاجا على قيود مالية منعت تحويل أموال مجموعته إلى الخارج.

ويمثل مشروع نقل مبنى "ميتروبوليتان بيروت" تحديا هندسياً فريداً، من حيث التعقيد اللوجستي وحجم العمليات.