ألكسندر بين يترأس لجنة تحكيم مهرجان البندقية

اختار منظمو مهرجان البندقية السينمائي، أمس، المخرج الأميركي، ألكسندر بين، لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرئيسة هذا العام.

وترشحت أفلام بين، ومنها الأفلام الكوميدية «ذا هولدوفرز» و«سايدويز» و«ذا ديسيندانتس»، لما مجموعه 24 جائزة أوسكار، بما في ذلك أربع مرات لجائزة أفضل فيلم وثلاث مرات لجائزة أفضل مخرج، وفاز مرتين بجائزة أفضل سيناريو مقتبس، وقال بين في بيان: «إنه لشرف عظيم وفرحة كبيرة أن أكون ضمن لجنة تحكيم مهرجان البندقية، ورغم أني أشترك مع صناع الأفلام في هاجسهم بشأن مقارنة الأفلام ببعضها، إلا أنني أُقدر تاريخ مهرجان البندقية السينمائي، الممتد لما يقارب 100 عام، في الاحتفاء الصاخب بالفيلم كنوع من أنواع الفن».

وتُنظم الدورة الـ82 لمهرجان البندقية السينمائي في جزيرة ليدو بالمدينة الساحلية، من 27 أغسطس إلى السادس من سبتمبر المقبلين، وستُعلن الأفلام المتنافسة في يوليو المقبل.