العثور في أستراليا على كلبة بقيت مفقودة 529 يوماً

عُثر على كلبة من نوع داشهند تدعى فاليري في أستراليا، بعدما بقيت مفقودة 529 يوماً تخللتها جهود مكثفة للبحث عنها في جزيرة تعج بحيوانات الكنغر والكوالا وطيور البطريق.

وأفادت جمعية «كانغالا وايلدلايف» لحماية الحيوانات التي كانت تسعى إلى استعادة الكلبة في جزيرة كانغارو جنوب أستراليا، بأن الكلبة فاليري «على قيد الحياة وبصحة جيدة».

وكانت الكلبة، وهي من نوع داشهند المعروف أيضاً باسم كلب النقانق، هربت أثناء رحلة تخييم مع صاحبيها جورجيا غاردنر وجوش فيشلوك.

ولم تتوصل كل محاولات البحث عنها منذ نوفمبر 2023 إلى إيجادها، لكنها رُصِدت أخيراً في تسجيلات كاميرات المراقبة، وأمكن التعرّف إليها بفضل طوقها الوردي.

وقضى المتطوعون أكثر من 1000 ساعة في تعقب الكلبة، واجتازوا أكثر من 5000 كيلومتر، ونشروا الكاميرات والفخاخ والطعوم في محاولة لاستعادتها.