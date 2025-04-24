مصر: صورة "سيلفي" في العرس تتسبّب بوفاة 4 من عائلة واحدة

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة بني سويف في صعيد مصر، أمس الأربعاء، في انتشال الجثة الرابعة والأخيرة من ضحايا حادث الغرق المأساوي بمياه نهر النيل بمركز الفشن، والمعروف إعلاميًا بـ"سيلفي الفرح"، والذي راح ضحيته 4 من أبناء عمومة واحدة، أثناء مشاركتهم في حفل زفاف بقرية "صالح فريد".

وتبين أن الجثمان الذي تم انتشاله هو للطفلة ريهام ممدوح سالم، البالغة من العمر 15 عامًا، والتي لقيت مصرعها غرقًا برفقة 3 من أقاربها أثناء محاولتهم التقاط صور تذكارية على ضفاف النيل، حيث انزلقت إلى المياه، فلحق بها الآخرون في محاولة لإنقاذها، لكن التيار جرفهم جميعًا.

وأسفرت جهود الإنقاذ التي شارك فيها عدد من شباب وأهالي مركز الفشن بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، عن العثور على الجثمان الرابع بعد 6 أيام من البحث، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى مستشفى الفشن المركزي.

وبينت التحريات الأولية أن الحادث وقع عندما كانت فتاتان من بنات العائلة تلتقطان صورًا تذكارية على ضفاف نهر النيل، إلا أنهما انزلقتا وسقطتا في المياه، وعلى الفور، هرع اثنان من أبناء عمومتهما لمحاولة إنقاذهما، لكن التيار كان أقوى منهم وجرفهم جميعًا، ما أسفر عن غرق الأربعة.

وتبين أن الضحايا هم: دعاء ربيع سالم، 15 عامًا، ريهام ممدوح سالم، 15 عامًا، محمد ربيع سالم، 17 عامًا، محمود عيد سالم، 17 عامًا، وجميعهم من قرية "صالح فريد" التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية، حيث تحول الفرح إلى مأتم كبير بين الجميع.