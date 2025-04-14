خبراء يناقشون حماية التراث في ظل التغيرات المناخية

تستضيف مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر فعاليات المؤتمر الدولي الـ15 حول الاستدامة والتنمية والبحث المتقدم في السياحة والآثار، بمشاركة خبراء في مجالي السياحة والتراث بعدد من البلدان العربية والأوروبية بجانب مصر.

وتنظم المؤتمر، الذي سيعقد من 15 إلى 19 الجاري، مؤسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية والابتكار، ولجنة تسويق السياحة الثقافية في محافظة الأقصر، بالشراكة مع محافظة الأقصر وهيئات أكاديمية مصرية وعربية وأوروبية.

وقال أمين عام المؤتمر الخبير السياحي المصري، محمد عثمان، أمس، إن انعقاد المؤتمر يتزامن مع الاحتفال بيوم التراث العالمي، الذي يحل في 18 أبريل من كل عام، ومن ثم فإن جلسات المؤتمر ومحاوره تتضمن مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالتراث ودوره في دعم قطاع السياحة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن المشاركين، الذين ينتمون لمؤسسات أممية ودولية وأوروبية وعربية ومصرية، سيناقشون سبل الحفاظ على التراث في ظل التغيرات المناخية والاقتصادية، ودور التراث بكل صوره وأشكاله في تحقيق التنمية المستدامة، بجانب مناقشة استراتيجيات تنمية السياحة الثقافية، ودمج المجتمعات المحلية في الترويج لها، والاستدامة في مجال السياحة، خصوصاً السياحة الثقافية، وحفظ وإدارة التراث السياحي، والهويّة الثقافية، والسياحة الذكية والتراث، والمشاركة المجتمعية ودورها في تنمية القطاع السياحي، والسياسات والحوكمة في مجال السياحة والتراث.