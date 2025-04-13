تحتاج إلى «زوج» يُخفف عنها وحدتها.. نعامة هاربة تنال شهرة واسعة في تركيا

في مشهد غير مألوف، خضعت نعامة، تُدعى «هدهد»، لفحص طبي في قريتها الأصلية بولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، بعدما هربت من المكان الذي أهديت إليه وعادت سيراً على الأقدام لمسافة 15 كيلومتراً إلى منزل من قام بتربيتها.

وأفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، اليوم (الأحد)، بأن واقعة هروب النعامة، التي كانت في 11 من فبراير الماضي، تحوّل إلى حدث لافت، إذ شوهدت «هدهد» على الطريق السريع بين ديار بكر وسلوان، قبل أن تعود تلقائياً إلى قرية «كوزل كوي»، حيث نشأت وترعرعت.

وفي إطار الأنشطة الميدانية للعيادة البيطرية المتنقلة التابعة لكلية الطب البيطري في جامعة دجلة التركية، توجه فريق من الأكاديميين والطلاب لفحص النعامة، التي نالت شهرة واسعة محلياً بعد «رحلة العودة إلى الجذور».

وقال عميد كلية الطب البيطري في جامعة دجلة، البروفيسور صادق يايلا، لـ«الأناضول»، إن النعامة أظهرت علامات توتر وقلق بعد رحلتها الطويلة، مضيفاً: «لاحظنا عليها فقداناً مؤقتاً للشهية وأعراضاً شبيهة بالاكتئاب، لكنها استعادت عافيتها بعد العلاج، واليوم هي بصحة جيدة».

من جانبه، أشار رئيس قسم الأمراض الباطنية في الكلية ورئيس مستشفى الحيوانات في جامعة دجلة، البروفيسور حسن إيجن، إلى أن النعامة واجهت حالة من التوتر الشديد بسبب الابتعاد عن صاحبها الذي نشأت في منزله.

وتابع: «مع ذلك، وبفضل العلاقة العاطفية القوية التي تربطها بصاحبها، بدأت أعراض التوتر تخف تدريجياً بعد وصولها إليه».

وأطلق إيجن نداءً: «خلال الفحص، اكتشفنا أن النعامة تعاني من اضطراب قلق نتيجة العزلة. لذلك، نحن بحاجة ماسة لإيجاد شريك لها في أسرع وقت ممكن. ندعو كل من يستطيع المساعدة بتوفير زوج لهدهد التواصل معنا. نحن مستعدون لتقديم كل أنواع الرعاية الصحية لها ولشريكها المنتظر»، وفق وكالة الأناضول التي أشارت إلى أن فاتح آتش، صاحب النعامة، أعرب عن امتنانه للجهود التي بذلها الطاقم البيطري، مضيفاً: «أظهروا اهتماماً كبيراً، يستحق كل الاحترام والتقدير. (هدهد) أصبحت بصحة ممتازة الآن، وكل ما تحتاجه هو شريك يُخفف عنها وحدتها».