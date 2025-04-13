إصابة رجل بمرض في الرئة بسبب عادة شم جواربه

شُخِّصَت إصابة رجل صيني، اعتاد شم جواربه المتسخة بعد ارتدائها ليوم كامل، بعدوى فطرية في الرئة، انتهت به في أحد المشافي التخصصية.

وأُدخل موظف في منتصف العمر من تشونتشينغ، لم تكشف وسائل الإعلام عن اسمه، مؤخرًا إلى مستشفى الجنوب الغربي التابع لجامعة الجيش الطبية بسبب سعال مستمر. وأخبر الرجل الأطباء أن سعاله ازداد سوءًا في الأيام الأخيرة رغم تناوله دواءً للسعال، وأن عينيه أصبحتا محتقنتان بالدم، مما دفعه إلى طلب المساعدة الطبية.

وبعد إجراء فحوصات التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي، وجد الأطباء ظلالًا مشبوهة في رئته اليمنى السفلية، وأظهر تنظير القصبات لاحقًا أن المريض يعاني من مرض فطري في الرئة ناتج عن عدوى الرشاشيات. عند سؤاله عن الأسباب المحتملة للعدوى، علم الأطباء أن الرجل قد اكتسب عادة شم جواربه المتسخة.

وأثناء استجوابه للمريض الذي لم يُكشف عن اسمه عن منزله ومدى جودة دوران الهواء فيه، علم الطبيب ليانغ بيكانغ، الطبيب المعالج في قسم أمراض الجهاز التنفسي بمستشفى ساوث ويست، أن الرجل كان يشم جواربه المتسخة كلما عاد إلى المنزل من العمل، قبل أن يرميها في الغسالة. وبعد أخذ زوج من جواربه المتسخة وتحليلها، وجد الأطباء آثارًا لفطر الرشاشيات، وقرروا أن عادته غير الصحية هي سبب العدوى.

وقال موقع "أوديتي" أن الجوارب البالية تحتوي على العرق والملح واليوريا، كما أن البيئة الدافئة والرطبة داخل الحذاء تُعزز نمو الفطريات. وخلصوا إلى إن شم الجوارب المتسخة، حتى لو كانت جواربك الخاصة، يزيد من خطر استنشاق الفطريات والبكتيريا الخطيرة. إذا تجاوزت هذه الجوارب الأنف والحلق، فقد تصل إلى الرئتين وتُسبب التهابات فطرية قد تكون لها عواقب طويلة المدى.