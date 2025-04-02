مربية تكتشف «مفاجأة سيئة» تحت السرير.. بعد شكوى الطفل من وحش مختبئ بالأسفل

اكتشفت جليسة أطفال في ولاية كانساس مفاجأة سيئة حينما أرادت تطمين طفل تراقبه بأنه لا وجود لوحش مختبئ تحت السرير، لتجد بعد انحنائها رجلاً مختبئاً أسفله.

وصرح مكتب شرطة مقاطعة بارتون في بيان مؤخراً بأن الجليسة عثرت على رجل مختبئ تحت سرير الطفل بعد أن حاولت تطمينه عبر إثبات عدم وجود أي شيء تحته.

وقالت محطة «سي بي إس» أن أفراداً من الشرطة وصولوا إلى المنزل الواقع خارج مدينة غريت بيند الساعة 10:30 مساء بعد تلقيهم اتصالاً بشأن ما حصل، إذ أخبرتهم الجليسة أنها عند اكتشاف الرجل، خاضت معه شجاراً أسقطها أرضاً قبل أن يلوذ بالفرار

في اليوم التالي، رصدت الشرطة الرجل أثناء تواجدهم في المنطقة بحثاً عن المشتبه به، لكنه هرب، وبعد مطاردة قصيرة، ألقت القبض عليه.

وتم احتجاز مارتن فيلالوبوس، البالغ من العمر 27 عاماً، في سجن مقاطعة بارتون بتهم متعددة، منها الاختطاف المشدد وتعريض الأطفال للخطر.

وأفاد مكتب الشريف بأنه محتجز بكفالة قدرها 500 ألف دولار.

وأضاف المكتب أن فيلالوبوس كان يسكن في العقار سابقاً، وقد صدر بحقه أمر حماية ساري المفعول يقضي بالابتعاد عن العقار.