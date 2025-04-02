«أمازون» تعود إلى مراقبة عمالها لمنع السرقة

قالت مصادر مطلعة إن شركة التجارة الإلكترونية الأميركية «أمازون دوت كوم» ستستأنف استخدام أجهزة الكشف عن المعادن مع عمالها أثناء خروجهم من المستودعات لمنع عمليات السرقة، بعد أن أوقفت استخدامها منذ جائحة «كوفيد-19» عام 2020. كما ستُلزِم العمال بتسجيل هواتفهم المحمولة الشخصية عند دخولهم إلى مقار العمل، حتى يتأكد موظفو الأمن أنها ليست مسروقة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن المصادر القول إن الشركة تعتزم بدء إخطار العمال في مواقع محددة بضرورة تسجيل الهواتف الشخصية، وترغب «أمازون» في تطبيق هذا الإجراء تدريجياً في مختلف مواقعها بالولايات المتحدة، واستئناف تشغيل أجهزة الكشف عن المسروقات بعد الانتهاء من تجربتها في بعض المواقع.

وكانت إجراءات منع السرقة نقطة خلاف بين «أمازون» وأكثر من 750 ألف عامل في مستودعاتها الذين يعملون بالساعة في الولايات المتحدة.