حفلات «العيد في دبي».. كل هؤلاء النجوم يغنون بالمدينة

تقدم احتفالات «العيد في دبي»، التي ينظمها براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، مجموعة كبيرة من التجارب والفعاليات، إذ أعدّت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة باقة من الحفلات الموسيقية، والعروض الترفيهية، والفعاليات الرياضية التي تتواصل حتى السادس من أبريل، والتي تتيح لسكان المدينة وزوارها فرصة قضاء أوقات ممتعة خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

وتستضيف المدينة مجموعة من الحفلات الموسيقية الحية التي يحييها كوكبة من ألمع نجوم المنطقة خلال عيد الفطر، بما في ذلك حفل مغني الراب المصري مروان بابلو (3 أبريل) في ساحة عين دبي بلازا بجزيرة بلوواترز.

ويقام الحفل الغنائي جلسات مومنتس في عين دبي بلازا بجزيرة بلوواترز (4 أبريل)، إذ سيستمتع الحضور بمجموعة من أشهر الأغاني الخليجية التي يقدمها االفنان عبادي الجوهر، والفنان فؤاد عبدالواحد والفنانة أصيل هميم.

ويحيي الفنان الإيراني الشهير معين حفله الأول في دبي في كوكاكولا أرينا (5 أبريل).

ويقدم دي جي بلاك كوفي العالمي عرضاً موسيقياً لعشاق الموسيقى الإلكترونية والهاوس في منتجع «فايف لوكس» بمنطقة جميرا بيتش ريزيدنس (3 أبريل)، فيما تحيي فرقة أريا الشهيرة والمتخصصة في موسيقى «الهيفي ميتال» حفلها الأول في دبي (4 أبريل) على مسرح زعبيل في جميرا زعبيل سراي.

وسيستمتع الجمهور بحفل نجم موسيقى البوب الروسي ديما بيلان في «ذا أجندة» بمدينة دبي للإعلام (الرابع من أبريل).

ويقدم مهرجان أفرولاود (5 أبريل) في عين دبي بلازا بجزيرة بلوواترز، احتفالية تستمر طوال اليوم مع موسيقى أفروبيتس، وعروض أمبيانو الحية، وأشهر منسقي الأغاني، وأكشاك الطعام الفاخرة. وفي الوقت ذاته، تنبض صحراء دبي بالحياة مع فرقة أدرياتيك التي تحيي حفلها في «تيرا سوليس» (5 أبريل)، حيث تجمع بين موسيقى الديب هاوس والأجواء الهادئة.

ويعود مهرجان إنكلاسيكا الدولي للموسيقى إلى المدينة في دورته الـ14 بمشاركة مشاهير الموسيقى مثل رومان كيم، وفرانز شوبرت فيلهارمونيا، وجون وارنر، وأوركسترا طوكيو الفيلهارمونية، وأندريا باتيستونيون، وجوزيبي جيبون، وذلك على مسرح دبي أوبرا في 6 و7 أبريل.

ويمكن للجمهور من جميع الأعمار الاستمتاع بمجموعة من العروض المسرحية الآسرة، إذ تستضيف كوكاكولا أرينا عرض «فروزن لوف» الجليدي (1 أبريل)، يليه عرض «سنو كوين» الجليدي (2 أبريل). وسيستمتع عشاق عروض الباليه باستعراض «ألف حكاية» على مسرح دبي أوبرا يومي 4 و5 أبريل. ويستضيف مسرح زعبيل في جميرا زعبيل سراي عرضي باليه (5 أبريل)، مع عرض ستارز أوف راشن باليه، مع أمسية من الفنانين الاستعراضيين العالميين، وعرض ماجيك (فيريتيلز) أوف راشن باليه المناسب للعائلات، والذي يضم أعمالاً كلاسيكية مثل «كسارة البندق» و«الجمال النائم».

وسيستمتع عشاق الكوميديا بعرض ماكس أميني المضحك على مسرح دبي أوبرا (2 أبريل)، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 395 درهماً.

ويستضيف مسرح فندق «كوين إليزابيث 2» العرض الممتع «أول ذا جليترز – أمردر ميستري» (5 أبريل).

وتقدم احتفالات «العيد في دبي» مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والموسيقية التي تسعد الجميع في مختلف أنحاء المدينة.

