معزوفات وألعاب نارية خلال العيد بالفجيرة

تشهد إمارة الفجيرة العديد من الفعاليات الترفيهية المتنوعة في إجازة عيد الفطر وذلك في مختلف الوجهات السياحية والتجارية، بهدف إيجاد بيئة استثنائية لأفراد العائلة وزوار الإمارة.

وتتضمن الفعاليات عروضاً للألعاب النارية على شاطئ المظلات في أول أيام العيد والذي يحظى بإقبال كبير خلال الإجازات وأيام الأسبوع، لما يتمتع به من مرافق متطورة وحديثة وساحات خضراء ومطاعم وأماكن للجلوس أمام البحر، كما ستتضمن الفعاليات في شاطئ المظلات عروضاً للفرقة الاستعراضية «أرض كنعان» ومعزوفات للعود وآلة القانون.

وستنظم أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة عرضاً مسرحياً بعنوان «الكرة بملعبكم».