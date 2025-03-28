شركة أمريكية تطور طائرة شحن تفوق سرعتها 10 أضعاف سرعة الصوت

أعلنت شركة Hyperian Aerospace الأمريكية لصناعات الطيران والفضاء عن خطط طموحة لإنتاج طائرة شحن تفوق سرعة الصوت، وهي HYPERLiner Cargo، والتي يمكن أن تحدث ثورة في الشحن العالمي بسرعات تصل إلى 10 ماخ (7672 ميل في الساعة).

وبحسب الشركة، ستتمكن سفينة HYPERLiner Cargo من نقل 10 أطنان من البضائع إلى أي مكان في العالم خلال 90 دقيقة.

ووفقاً لمجلة Interesting Engineering، تتضمن أوقات الرحلات المقترحة 27 دقيقة من نيويورك إلى لندن، و54 دقيقة من نيويورك إلى دبي، وساعة ونصف من نيويورك إلى سيدني.

وتقول الشركة إن حلول الشحن الجوي التقليدية تساهم بشكل كبير في الازدحام والتلوث.

ولمعالجة هذه التحديات، تهدف شركة هايبرين إيروسبيس إلى تطوير طائرة تعمل بالهيدروجين، والتي ستعمل بدون انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون، مما يجعل الخدمات اللوجستية أسرع وأكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة.

"بدلاً من الانتظار لأكثر من 12 ساعة لرحلات الشحن الطويلة، ستقوم HYPERCARGO بتسليم الشحنات الحيوية في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية"، حسبما ذكرت الشركة في إعلان على LinkedIn.

كما قارنت شركة هايبرين إيروسبيس مفهومها بطائرة شحن بوينج 747، مؤكدة أن طائرتها الأسرع من الصوت، والتي تعمل بالهيدروجين المضغوط، سوف تتفوق على طائرات الشحن التقليدية مع تقليل التأثير البيئي بشكل كبير.

وفي حين لم يتم تقديم جدول زمني محدد لتطوير واختبار HYPERLiner Cargo، فإن رؤية الشركة تؤكد على الدفع المتزايد نحو حلول لوجستية أسرع وأكثر استدامة في صناعة الطيران.